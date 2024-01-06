Murat Kurum nerenin milletvekili? Murat Kurum nerede, hangi bakanlıkta görev yaptı?

Murat Kurum nerenin milletvekili? Sorusu, Ak Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak Murat Kurum'u seçmesinin ardından birçok kişi tarafından merak edilmekte olan soru oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12'si büyükşehir olmak üzere Ak Parti'nin 28 belediye başkan adayını, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende açıklayacak. Peki, Murat Kurum nerenin milletvekili? Murat Kurum nerede, hangi bakanlıkta görev yaptı?

MURAT KURUM NERENİN MİLLETVEKİLİ?

Murat Kurum eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıdır. Murat Kurum, 7 Mayıs 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı. Mesleki kariyerine 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde şantiyelerde çalışarak başlayan Kurum, 2005 yılında TOKİ'de Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev aldı. 2006-2008 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü, 2009-2018 yılları arasında ise T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzını gerçekleştirdi.

MURAT KURUM

2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanan Murat Kurum, bakanlık döneminde birçok sosyal konut kampanyası hazırlayarak 365 bin sosyal konutun yapımını sağladı. Ayrıca, doğal afet yaşanan kentlerde 46 bin afet konutunu sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşa ettirdi. 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede uzun süre kalarak geçici yaşam alanlarının kurulmasını sağladı ve 180 bin afet konutunun yapımını başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak görev yapmaya devam eden Murat Kurum, bakanlık döneminde birçok büyükşehirin meydanını, tarihi ve kültürel kimliğini bozmadan restore ettirdi. Ayrıca, 484 millet bahçesinin yapımını başlattı ve İstanbul'da 39 millet bahçesinin inşasına öncülük etti. Kurum'un bakanlık döneminde 13 millet bahçesi tamamlandı.