MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE!

Murat Kurum, seçim vaatlerini canlı yayında açıkladı. Kendisini izlemek ve vaatlerini dinlemek isteyenler için canlı yayın linki paylaşıldı. Seçim sürecindeki stratejilerini ve planlarını vatandaşlarla paylaşan Kurum, dikkat çekici vaatlerde bulundu. İşte, Murat Kurum konuşması canlı yayın!

MURAT KURUM SEÇİM VAATLERİ NELER?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projelerini açıklıyor. 10 hedef belirlediklerini söyleyen Kurum, ilk olarak ulaşım sorununa değindi. Kurum "İstanbul'un iki yakasına iki büyük tünel gelecek. Metrobüs Silivri'ye kadar gidecek, raylı sistem payını da 2029'da yüzde 37'ye çıkaracağız, trafik çilesi bitecek" dedi.

ULAŞIM SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Hedeflerini 10 maddede açıklayacağını belirten Kurum, ilk olarak ulaşım sorunundan bahsetti. Kurum, şöyle devam etti: "İstanbul çaresiz değildir. Uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. Her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafikte kaybettiğimiz vakti sevdiklerimize ayırmak istiyoruz. 5 yılda 230 kilometre metro yapma sözü verdiler. Reklamını yaptılar ama 47,3 kilometrelik bir metro hattının 8 kilometresini zor yaptılar. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. Kazısı yapılan alanlara kamyon kamyon hafriyat döktüler.

MURAT KURUM CANLI YAYIN!