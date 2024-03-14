Murat Kumral kimdir? AK Parti Denizli- Babadağ Belediye Başkan adayı Murat Kumral kaç yaşında, nereli?
Murat Kumral kimdir? AK Parti Denizli- Babadağ Belediye Başkan adayı Murat Kumral kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Denizli-Babadağ Belediye Başkan adayı Murat Kumral'ın kim olduğu merak konusu oldu. Murat Kumral'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkındaki detaylar araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Denizli- Babadağ Belediye Başkan adayı Murat Kumral oldu. Peki, Murat Kumral kimdir? AK Parti Denizli- Babadağ Belediye Başkan adayı Murat Kumral kaç yaşında, nereli?
MURAT KUMRAL KİMDİR?
- Murat Kumral, 26 Kasım 1969 tarihinde Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya gelmiştir.
- Eğitim hayatını memleketi Babadağ'da tamamlayarak, kökleri bulunduğu topraklarda yetişmiştir.
- İş yaşamına Babadağ Belediyesi'nde başlamış ve uzun yıllar boyunca belediye çatısı altında çeşitli görevlerde çalışmıştır.
- Emekli olduğu tarih olan 16 Ekim 2023'e kadar, uzun yıllardır belediye bünyesinde zabıta amiri olarak görev yapmıştır.
- Bu süreçte belediyenin idari yapısında önemli bir rol oynamış ve deneyim kazanmıştır.
- Emeklilik sonrasında, kendi aile şirketi olan Habeş Silindir Tambur Sanayi'yi kurmuştur. Bu iş yerinde, çocukları ve abisi ile birlikte çalışarak girişimci bir rol üstlenmiştir.
- Aynı zamanda, 2 senedir Hasen Yardımlaşma Derneği'nin başkanlığını yapmaktadır. Bu, toplumda yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine katkı sağlama amacını taşıyan bir sivil toplum kuruluşudur.
- 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Cumhur İttifakı ortak adayı olarak AK Parti tarafından Denizli'nin Babadağ ilçesinden Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.