Murat Keleş kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Murat Keleş kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi İstanbul-Pendik Belediye Başkan Adayı Murat Keleş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Murat Keleş kimdir? Gelecek Partisi İstanbul-Pendik Belediye Başkan Adayı Murat Keleş kaç yaşında, nereli?
Murat Keleş kimdir? Gelecek Partisi İstanbul- Pendik Belediye Başkan Adayı Murat Keleş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul-Pendik Belediye Başkan Adayı Murat Keleş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Murat Keleş kimdir? Gelecek Partisi İstanbul-Pendik Belediye Başkan Adayı Murat Keleş nereli? Detaylar haberimizdedir…
MURAT KELEŞ KİMDİR?
Murat Keleş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İstanbul-Pendik Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.