Murat Keleş kimdir? Gelecek Partisi İstanbul- Pendik Belediye Başkan Adayı Murat Keleş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul-Pendik Belediye Başkan Adayı Murat Keleş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Murat Keleş kimdir? Gelecek Partisi İstanbul-Pendik Belediye Başkan Adayı Murat Keleş nereli? Detaylar haberimizdedir…

MURAT KELEŞ KİMDİR?

Murat Keleş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İstanbul-Pendik Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.