Murat Göğebakan öldü mü, yaşıyor mu?

Adana'da 1968 yılında dünyaya gelen Murat Göğebakan, müzikal yeteneğini erken yaşlarda keşfetti ve kariyerine çeşitli gruplarda yer alarak başladı. Murat Göğebakan öldü mü, yaşıyor mu?

MURAT GÖĞEBAKAN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Murat Göğebakan'ın özel hayatı, ilk evliliğinden olan oğlu Bülent ve 2000 yılında evlendiği Sema Bekmez ile olan ilişkisiyle doludur. 2010 yılında Sema Bekmez ile evliliğinin sona ermesiyle Göğebakan, müzik hayatına daha da odaklandı. Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez 2022 yılında geçirdiği şeker koması sonucu hayata gözlerini yumdu.

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?

9 Ekim 1968 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Murat Göğebakan, annesinin ve babasının Almanya'da çalışması dolayısıyla 7 yaşına kadar Adana ile Almanya arasında gidip gelerek yaşadı.

İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da okudu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 1986 yılında tamamladı. Mezuniyetinden sonra bir süre Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak müzik dersleri verdi. Bu yıllarda dergah eğitimi aldı, gitar dersleri verdi.

1995 yılında İstanbul'a geldi. 1996 yılında 'Ben Sana Aşık Oldum' adlı ilk albümünü çıkardı. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'en iyi çıkış yapan erkek sanatçı' ödülüne layık görüldü.

2002 yılında çıkardığı 'Ay Yüzlüm' albümüyle Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği'nin (MÜ-YAP) en çok satan albüm ödüllerine layık görüldü.

2005 yılında 'Hasan'dan Olma Hatice'den Doğma Murat Göğebakan' adlı bir kitap çıkardı.

Müzik kariyeri boyunca Ahmet Koç, Ali Koç, Tuncer Tunceli, Grup Çağrışa, Nazmi Sunal, Gece Yolcuları, Emrah Demiralp, Ali Demirel, Ömer Faruk Güney, Yıldıray Gürgen gibi sanatçılarla çalışan Murat Göğebakan; Cem Karaca, Barış Manço, Bora Ayanoğlu, Zülfü Livaneli, Ünol Büyükgönenç, Cengiz Kurtoğlu, Sinan Özen ve Ferdi Tayfur gibi isimlerin eserlerini de albümlerinde yorumladı.