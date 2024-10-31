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Murat Göğebakan çocuğu var mı, evli miydi?

Murat Göğebakan çocuğu var mı, evli miydi?
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31 Temmuz 2014 yılında vefat eden Murat Göğebakan Sema Bekmez ile 2000 yılında evlendi ve bu evlilik 11 yıl sürdü. Çift 2011 yılında ayrıldı. Buruk Mezarlığı'na defnedilen Murat Gögebakan'ın Bülent adında bir oğlu var. Peki, Murat Göğebakan çocuğu var mı, evli miydi?

Anadolu Rock müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Murat Göğebakan, hem sanatı hem de zorlu yaşam mücadelesiyle tanınan unutulmaz bir sanatçıydı. Murat Göğebakan çocuğu var mı, evli miydi?

MURAT GÖĞEBAKAN ÇOCUĞU VAR MI, EVLİ MİYDİ?

Eşi: Sema Bekmez (e. 2000–2011)

Çocukları: Bülent Göğebakan

Murat Göğebakan'a 2009 yılında grip şikayetiyle gittiği hastanede kan kanseri (lösemi) teşhisi konuldu. Bu teşhis, onun hem kişisel hem de profesyonel hayatında büyük bir dönüm noktası oldu. Sanatçının kanser teşhisinden sonra yaklaşık iki yıl süren zorlu bir tedavi sürecine girdiği biliniyor. Tedaviye verdiği olumlu yanıtla, 2010 yılında hastalığını yendiğini duyuran Göğebakan, sağlığına kavuşur kavuşmaz müziğe geri dönerek konserler ve albüm çalışmalarına devam etti.

Ancak, Göğebakan'ın bu zaferi kalıcı olmadı. 2013 yılında hastalığı nüksetti ve sanatçı, tekrar tedaviye başladı. Psikolojik olarak da yıpranan Göğebakan'ın hastalığının tekrarlamasında, yaşadığı özel hayat sorunlarının ve ihanet iddialarının etkisi olduğu öne sürüldü. Sanatçının annesi Hatice Göğebakan, oğlunun eşinden gördüğü ihanetin onu derinden yaraladığını ve bu üzüntünün hastalığını ağırlaştırdığını söylemiştir.

Başarılı sanatçı, 2009'un Mayıs ayında grip olduğu düşüncesiyle gittiği hastanede, kan kanseri olduğunu öğrendi. İlerleyen hastalığı dolayısıyla hastaneye yatan sanatçı, 2010'da hastalığını yenerek müzik hayatına devam etti.

Bu dönemde katıldığı bir söyleşide kanser hastalığına dikkati çeken Murat Göğebakan, "Ne yazık ki ülkemizde bu tehlikeyi yaşayan ya da bununla karşı karşıya kalan birçok insan var. Bu nedenle toplumsal bilinç oluşturulmalı. İnsanlar bu tehlikelere karşı mücadele etmeli. İnsan inanırsa başaramayacağı hiçbir şey yok." demişti.

Hastalığı 2013'te nüksedince, yeniden tedavi görmeye başlayan sanatçı, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan için bestelediği "Uzun Adam" şarkısını Erdoğan'a armağan etti.

Kendisine "sevgi adamı" lakabı takan ve sanat camiasında öyle tanınan Murat Göğebakan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 31 Temmuz 2014'te 46 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

MURAT GÖĞEBAKAN'IN EŞİ KİMDİR?

2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturdu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez'le yollarını ayırmıştı. Ayrılığın gerekçesi ihanetti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açtı ve dava 2011 yılında sonuçlandı, çift resmen boşandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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