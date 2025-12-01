Haberler

Murat Cemcir yoğun bakımda

Güncelleme:
Oyuncu Murat Cemcir, evinde fenalaştıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçirdiğinin belirlenen 49 yaşındaki ünlü oyuncunun tedavisinin 1 haftadır yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

"İşler Güçler", "Kardeş Payı" ve "Düğün Dernek" gibi film ve dizi projeleri ile tanınan ünlü oyuncu Murat Cemcir'den üzen haber geldi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre Murat Cemcir geçen çarşamba evinde fenalaştıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 HAFTADIR YOĞUN BAKIMDA

İç kanama geçirdiğinin belirlenen ünlü oyuncunun tedavisinin 1 haftadır yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul'da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında "İşler Güçler" dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda "Düğün Dernek" filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

  • 2018 - Ailecek Şaşkınız
  • 2017 - Çalgı Çengi :İkimiz
  • 2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet
  • 2014 - Kardeş Payı
  • 2013 – Düğün Dernek
  • 2012 – İşler Güçler
  • 2012 – Behzat Ç.
  • 2012 – Yeraltı
  • 2011 – Üsküdar'a Giderken
  • 2010 – Küstüm Çiçeği
  • 2010 – Çalgı Çengi
  • 2009 – Bir Bulut Olsam
  • 2009 – Ramazan Güzeldir
  • 2008 – Gazi
  • 2008 – Kurbanlık
  • 2006 – Polis
  • 2005 – Takva
  • 2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

ÖDÜLLERİ

  • Altın Kelebek Ödülleri (Ahmet Kural ile en iyi komedyenler)
