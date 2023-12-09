Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MasterChef 9 Aralık 2023 konuk şefi Murat Bozok oldu. İzleyiciler Murat Bozok kimdir, hayatı ve biyografisi nedir merak etti. Peki, Murat Bozok kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, mesleği nedir, imza yemeği nedir? Murat Bozok ile ilgili bilgiler yazımızda...

Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Murat Bozok geliyor. Peki, Murat Bozok kimdir? MasterChef Mehmet Usta kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

MURAT BOZOK KİMDİR?

Doğum: 6 Aralık 1975 (48 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Şef Murat Bozok, 6 Aralık 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) bölümünde tamamlayan Bozok, daha sonra aşçı olmaya karar verir ve aynı zamanda ABD'de bulunan Johnson & Wales Üniversitesi'ne kaydolur. Johnson & Wales Üniversitesi'nde okuduğu dönemde restoranlarda çalışmaya başlayan Şef Murat Bozok, Hyatt ve Ritz Carlton'un Boston ve New York şubelerinde çalıştı. Bununla beraber 'Michelin' kavramiyla tanışan Bozok, daha sonra Avrupa'nın yolunu tuttu. Pierre Gagnaire'e ulaşan Bozok, Sketch isimli 1 Michelin yıldızlı restoranda çalışmak üzere Londra'ya gitti.

Daha sonra, Gordon Ramsay Holding'e bağlı 3 Michelin yıldızlı Royal Hospital Road ve 1 Michelin yıldızlı Angela Hartnett at Connought'ta toplam 2.5 yıl çalışmasının ardından Murat Bozok, Gordon Ramsay Grup'tan ayrılarak Paris'teki 2 Michelin yıldızlı L'atalier de Robuchon'da çalışmaya başlamıştır. 8 ay burada çalıştıktan sonra ise Londra'ya geri dönmüş ve buradaki L'atalier de Robuchon restoranının kurulmasına katkıda bulunmuştur. Murat Bozok, şimdi Türkiye'de ve Türkiye'nin ilk ve tek şarap kompleksi olan Kayra Şarap Akademisi binasında Mimolett isimli restoranını açtı.

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