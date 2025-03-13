Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportaj kanal içinde krize neden oldu. Kütahyalı, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, kanal bunu, "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!" ifadeleriyle duyurdu. Murat Ağırel neden istifa etti?Murat Ağırel Halk TV'den ayrıldı mı?

MURAT AĞIREL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Röportajın ardından kanalda kıyamet koptu. Önce Serpil Yılmaz, ardından da Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tepki olarak kanaldan ayrıldı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da olayın ardından açıklama yaptı. Mahiroğlu "Dün akşam, Youtube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır" dedi.

MURAT AĞIREL KİMDİR?