Murat Ağırel neden istifa etti? Murat Ağırel Halk TV'den ayrıldı mı?
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan bir röportaj krize neden oldu. Serpil Yılmaz, Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tepki olarak kanaldaki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Murat Ağırel neden istifa etti? Murat Ağırel Halk TV'den ayrıldı mı?
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportaj kanal içinde krize neden oldu. Kütahyalı, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, kanal bunu, "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!" ifadeleriyle duyurdu. Murat Ağırel neden istifa etti?Murat Ağırel Halk TV'den ayrıldı mı?
MURAT AĞIREL NEDEN İSTİFA ETTİ?
Röportajın ardından kanalda kıyamet koptu. Önce Serpil Yılmaz, ardından da Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tepki olarak kanaldan ayrıldı.
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da olayın ardından açıklama yaptı. Mahiroğlu "Dün akşam, Youtube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır" dedi.
MURAT AĞIREL KİMDİR?
Murat Ağırel, 23 Eylül 1980 yılında Ceyhan, Adana'da doğdu. Türk gazeteci, yazar. İlköğretim ve ortaöğrenimini, doğup büyüdüğü Ceyhan ilçesinde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu.
2006 yılında "Biz kaç kişiyiz?" adlı sivil toplum platformu kuruculuğunu ve İstanbul İl Başkanlığını yapan Ağırel, ileriki zamanlarda "Memleket Sevdalıları Derneği"ni kurdu ve genel başkanlığını yaptı.
2008 yılında Ergenekon davaları sürecinde gözaltına alındı. İki gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargılandığı davada ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ile suçlandı ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar daha sonra Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada 2019 yılında beraat etti. 2018 yılı genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı oldu, fakat seçilemedi. Günümüzde Yeniçağ Gazetesi'nde yazarlık yapmakta ve Halk TV'deki çeşitli televizyon programlarına katılmaktadır. Köşe yazılarında ve kitaplarında, genellikle Türkiye'deki yolsuzluk iddialarını incelemektedir. Dilek Ağırel'le evlidir ve biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.
Eserleri
Şaki (2019), İnkılap Kitabevi.
Sarmal (2020), Kırmızı Kedi Yayınevi.
Parsel Parsel (2021), Kırmızı Kedi Yayınevi
Vurgun - Parsel Parsel 2 (2021), Kırmızı Kedi Yayınevi.
Yağma (2023), Kırmızı Kedi Yayınevi.