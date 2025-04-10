Bugün birçok kişi, "Murat Ağırel kimdir?" sorusunun cevabını onun yazdığı kitaplarla, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşe yazılarıyla ve Halk TV'de katıldığı programlarla öğreniyor. Murat Ağırel kimdir sorusunun yanıtı, sadece bir gazetecinin hayat hikayesini değil; aynı zamanda onun mücadele dolu kariyer yolculuğunu da içeriyor. Peki, Murat Ağırel kimdir? Gazeteci Murat Ağırel kaç yaşında, nereli?

MURAT AĞIREL KİMDİR?

Murat Ağırel, 23 Eylül 1980'de Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuş Türk gazeteci ve yazardır. İlk ve ortaöğrenimini Ceyhan'da tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olmuştur.

2006 yılında "Biz Kaç Kişiyiz?" adlı sivil toplum platformunun İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlenen Ağırel, daha sonra Memleket Sevdalıları Derneği'ni kurarak genel başkanlığını yapmıştır. 2008 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, yargılama sürecinde 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından 2019 yılında beraat etmiştir.

2018 genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı olan Ağırel, seçilememiştir. Günümüzde Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmakta ve Halk TV'deki çeşitli televizyon programlarına katılmaktadır. Yazılarında ve kitaplarında genellikle Türkiye'deki yolsuzluk iddialarını ele almaktadır.

Murat Ağırel, Dilek Ağırel ile evli olup biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.

ESERLERİ

Şaki (2019), İnkılap Kitabevi

Sarmal (2020), Kırmızı Kedi Yayınevi

Parsel Parsel (Kırmızı Kedi Yayınevi, 2021

Vurgun - Parsel Parsel 2 (Kırmızı Kedi Yayınevi, 2021

Yağma - Sayıştay Belgeleri (Kırmızı Kedi Yayınevi, 2023

Havala (Kırmızı Kedi Yayınevi, 2024

Kirli Çark (Kırmızı Kedi Yayınevi, 2025