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Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden gidiyor mu? Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan oyuncular kim?

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Son dönemlerin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan ayrılıklar gündemde. Başarılı oyuncu Müjde Uzman'ın da diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon öncesi peş peşe vedalar yaşanmaya devam ediyor. Yiğit Kirazcı ve Serkan Tınmaz'ın ardından Müjde Uzman ile Selin Türkmen de kadroya veda ediyor. Peki, Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor mu? Diziden ayrılan oyuncular kim?

MÜJDE UZMAN KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde sette astım krizi geçiren ve psikolojik olarak zorlandığını söyleyen Müjde Uzman, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı diziden ayrılıyor. Uzman'ın oynadığı Alev karakter, yeni bölümde tek başına yurt dışına gitme kararı alıyor.

Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor mu? Diziden ayrılan oyuncular kim?

MÜJDE UZMAN DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR?

Psikolojik olarak zor bir süreçten geçen ve geçtiğimiz günlerde sette astım krizine giren Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor. Dizide Çimen rolünü oynayan Selin Türkmen de yeni sezon öncesi kadroya veda edecek.

Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor mu? Diziden ayrılan oyuncular kim?

Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor mu? Diziden ayrılan oyuncular kim?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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