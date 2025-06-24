Muharrem ayında oruç tutulur mu? 2025 Muharrem ayı orucu nasıl tutulur?

Her yıl olduğu gibi 2025'te de Muharrem ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar, bu ibadetin nasıl ve ne zaman gerçekleştirileceğini araştırıyor. "2025 Muharrem ayı orucu nasıl tutulur?" sorusu da bu süreçte en çok yöneltilen sorulardan biri oluyor. Peki, Muharrem ayında oruç hangi günlerde tutulmalı, bu oruç ne zaman başlar ve niyet nasıl edilir? İşte Muharrem ayı orucu hakkında merak edilenler…

MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

İslam'da haram aylar arasında yer alan Muharrem ayında oruç tutulması faziletli ibadetler arasında gösterilir. Peygamber Efendimizin, "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur" hadisi, bu ayın önemini vurgular. Özellikle Aşura günü, yani Muharrem'in 10. günü oruç tutulması tavsiye edilir.

2025 MUHARREM AYI ORUCU NASIL TUTULUR?

2025 yılı için Muharrem ayı 26 Haziran'da başlayacak, Aşura Günü ise 5 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bu tarihlerde oruç tutmak isteyenler için ideal zaman dilimi 9-10 veya 10-11 Muharrem günleridir. Bu oruçlar sünnet olup, sevap kazanmak isteyenler için oldukça kıymetlidir.

MUHARREM AYINDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?

Muharrem ayında oruç tutulur ve özellikle Aşura Günü orucu dinî açıdan büyük önem taşır. 2025 yılı için bu özel gün 5 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Orucun en faziletli hali ise 9. ve 10. ya da 10. ve 11. Muharrem günlerinde arka arkaya tutulmasıdır.