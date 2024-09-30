Muhammed Bin Selman Filistin hakkında ne dedi? Gazze açıklaması

Muhammed Bin Selman Filistin açıklaması! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistin'de devam eden katliamlarıyla ilgili, "Filistin meselesi benim kişisel olarak umurumda değil. Benim düşünmem gereken bir ülkem var." şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı. Peki, Muhammed Bin Selman Filistin hakkında ne dedi? İşte, Muhammed Bin Selman Gazze açıklaması haberimizde...

MUHAMMED BİN SELMAN FİLİSTİN HAKKINDA NE DEDİ?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistin'de yaptığı vahşetle ilgili skandal ifadeler kullandı. Selman, "Filistin meselesi benim kişisel olarak umurumda değil. Benim düşünmem gereken bir ülkem var." dedi.

MUHAMMED BİN SELMAN GAZZE AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana Gazze'de katliamlarını tüm dünyanın gözü önünde sürdürüyor. İsrail'in vahşetine en güçlü tepkiyi bugüne kadar Türkiye koyarken, birçok İslam ülkesinin kayıtsızlığı ise yürekleri yaraladı.

Bunun son örneğini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gösterdi. Selman, ABD merkezli The Atlantic'e verdiği röportajda Filistin'deki dramla ilgili, "Filistin meselesi benim kişisel olarak umurumda değil. Benim düşünmem gereken bir ülkem var." dedi.