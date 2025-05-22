Afad'ın açıkladığı bilgilere göre 22 Mayıs deprem, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında, yerin yaklaşık 17.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. "Son dakika deprem mi oldu?" ve "Muğla deprem ne zaman oldu?" soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya devam ediyor. Peki, Muğla deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

MUĞLA DEPREM Mİ OLDU?

22 Mayıs 2025 sabahı Ege Denizi'nde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem, Muğla ve çevresinde hissedildi.

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 06.19'da gerçekleşen sarsıntı, Muğla, Bodrum, Alanya, Antalya ve Marmaris gibi bölgelerde paniğe neden oldu.