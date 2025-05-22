Muğla deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

Muğla deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?
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22 Mayıs deprem sabah saatlerinde Ege Denizi açıklarında meydana geldi ve özellikle Muğla'da net şekilde hissedildi. Vatandaşlar, "Muğla deprem mi oldu?" ve "22 Mayıs deprem ne zaman gerçekleşti?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, sarsıntının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Afad'ın açıkladığı bilgilere göre 22 Mayıs deprem, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında, yerin yaklaşık 17.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. "Son dakika deprem mi oldu?" ve "Muğla deprem ne zaman oldu?" soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya devam ediyor. Peki, Muğla deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

MUĞLA DEPREM Mİ OLDU?

22 Mayıs 2025 sabahı Ege Denizi'nde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem, Muğla ve çevresinde hissedildi.

Muğla deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Mayıs deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 06.19'da gerçekleşen sarsıntı, Muğla, Bodrum, Alanya, Antalya ve Marmaris gibi bölgelerde paniğe neden oldu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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