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Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir?

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31 Mart 2019 Muğla Yerel Seçimleri sonuçlarına göre Muğla belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Peki, Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir?

Muğla belediyesi hangi parti? Sorusu, yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş tarafından aktif olarak merak edilmekte ve araştırılmaktadır. 31 Mart 2019 Muğla Yerel Seçimleri doğrultusunda halk, belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Böylece Muğla belediyesi hangi parti? Sorusu da yanıt buldu. Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir?

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Muğla İli Belediye Başkanlığı seçimlerinde, Osman Gürün CHP'den aday olarak %36,01 oy oranıyla seçilmiştir. Bu oran, diğer adayları geride bırakarak Muğla'nın yeni belediye başkanını belirlemiştir. AK Parti'den Mehmet Nil Hıdır %28,42 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, Bağımsız aday Behçet Saatcı %26,24 oy oranıyla üçüncü olmuştur. Diğer partilerden adaylar, daha düşük oy oranlarına sahip olup, başkanlık yarışında üst sıralarda yer alamamışlardır. Bu sonuçlarla Muğla Belediye Başkanı, Osman Gürün liderliğindeki CHP'den seçilmiştir.

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla il sınırlarının belediye işlerini yürüten devlet kuruluşudur. Belediye başkanı Osman Gürün'dür.

Emir Ceran
Emir Ceran
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