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Muğla 30 Ağustos konserleri! Muğla Manga, Zakkum, Adamlar, Bilal Sonses, Oğuz Aksaç, konserleri ne zaman, nerede yapılacak?

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, altı ilçede halk konserleri düzenleyecek. Muğla 30 Ağustos konserleri ne zaman?

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Fethiye, Menteşe, Milas, Yatağan, Datça ve Köyceğiz'de konser düzenleyecek. Peki, Muğla Manga, Zakkum,Adamlar, Bilal Sonses, Oğuz Aksaç, konserleri ne zaman, nerede yapılacak?

MUĞLA30 AĞUSTOS KONSERLERİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Muğla'nın 6 farklı ilçesinde birbirinden ünlü sanatçıları vatandaşlarla buluşturacak. Menteşe'de Manga, Milas'ta Zakkum, Fethiye'de Adamlar, Yatağan'da Oğuz Aksaç, Datça'da MBB Popüler Müzik Orkestrası ve Köyceğiz'de Bilal Sonses sahne alacak.

Muğla 30 Ağustos konserleri! Muğla Manga, Zakkum, Adamlar, Bilal Sonses, Oğuz Aksaç, konserleri ne zaman, nerede yapılacak?

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras büyük zaferin 102. yılında tüm vatandaşları etkinliklere davet etti. Başkan Aras "Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin finali olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102.yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları ile kazandığı bu büyük zafer Türk Milleti'nin tüm dünya milletlerine örnek olduğu bir destandır. Bu büyük destanın yıldönümünü Muğlamızda coşkuyla kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu coşkuya ortak olmaya bekliyorum." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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