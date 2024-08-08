MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN? Müge Anlı ile Tatlı Sert hangi tarihte başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Gündüz kuşağının vazgeçilmez programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi merak edilirken Müge Anlı ne zaman başlıyor sorularına yanıt aranıyor. ATV'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kayıp kişilerin arandığı, ailelerin kavuşmasının sağlandığı, faili meçhul cinayetlerin ve işleyeni belli olmayan suçların aydınlatılmaya çalışıldığı bir yapımdır. Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, 28 Haziran'da sezon finali yaptı. Programın Eylül ayında tekrar başlaması bekleniyor. Geçen yıl 4 Eylül'de yeni sezona başlayan program, 23 Haziran'da sezon finali yapmıştı. 16 sezon boyunca kesintisiz olarak ATV'de yayınlanan programda Müge Anlı'ya, avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen eşlik ediyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Türk televizyon sunucusu ve gazeteci.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve ATV'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı ATV'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten bir kızı oldu. Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.