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Müge Anlı üfürükçü Gönül olayı nedir? 23 Ocak Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

Müge Anlı üfürükçü Gönül olayı nedir? 23 Ocak Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 23 Ocak ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2025! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 23 Ocak Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Üfürükçünün peşine takılan Gaygısız kardeşler canlı yayında. Kendileri için kaygılanan yakınlarının karşısında...

Üfürükçünün peşine takılan kardeşler kocalarıyla yüzleşmek için canlı yayına geldi. Hülya Hanım kocası Resul'den boşanmak istemediğini söyledi. Müge Anlı üfürükçü Gönül'ün tedaviye ihtiyacının olduğunu söyleyerek İl Sağlık Müdürüne seslendi.

Müge Anlı üfürükçü Gönül olayı nedir? 23 Ocak Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

Yayın ihbar kabul edildi, düğmeye basıldı. Üfürükçü için harekete geçildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bursa Asayiş Güvenlik Şube ekipleri Üfürükçü Gönül için harekete geçti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Gönül Derman hakkında gözaltı kararı verildi.

Müge Anlı üfürükçü Gönül olayı nedir? 23 Ocak Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

27 yaşındaki Ali Yanıç'tan 5 aydır haber yok.

Gaziantep'ten şüpheli kayıp. 27 Yaşındaki Ali Yanıç 15 Ağustos Perşembe günü Gaziantep Şehitkamil'deki evinden arkadaşının evine kalmaya gideceğini söyleyerek ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. 4 aydır ulaşamadığı oğlunun hayatından endişe eden Anne Selvi Hanım, Müge Anlı'dan yardım istedi.

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