Müge Anlı Sinan kim? Sapık kim, Müge Anlı'da Sinan olayı nedir? Sinan Sardoğan kim, ne yaptı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan kayıp Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'la ilgili ortaya atılan iddialar izleyenlerin kanını dondurdu. Peki, Müge Anlı Sinan kim? Müge Anlı sapık olayı nedir? Müge Anlı'da Sinan olayı nedir? Sinan Sardoğan kim, ne yaptı?

Müge Anlı Sinan kim? Sapık olayı ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan kayıp Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'la ilgili ortaya atılan iddialar izleyenlerin kanını dondurdu. Peki, Müge Anlı Sinan kim? Müge Anlı sapık olayı nedir? Müge Anlı'da Sinan olayı nedir? Sinan Sardoğan kim, ne yaptı? İşte detaylar...

MÜGE ANLI SİNAN OLAYI

Kendisinden yaşça büyük kadınlara cinsel organını göstererek taciz eden ve çirkin mesajlar atan Sinan Sardoğan hakkındaki iddialar Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Anlı "Beni yolda görürsen sakın 'merhaba' deme. Beynini yararım" dedi.

TACİZ İHBARI YAĞIYOR

Arife Gökçe'ye çirkin mesajlar atan Sinan Sardoğan'ın belli bir yaşın üstündeki birçok kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Programa gelen ihbarlar ise Müge Anlı ve stüdyodakileri sinirden çılgına çevirdi.

"BEYNİNİ YARARIM"

Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın kadınlara ve komşusuna yaptıklarını duyunca şunları söyledi; Sen beni yolda gördüğün zaman bana 'merhaba' bile deme. Hiç tavsiye etmem. Ben, toplumumuzun çok önemli özelliğinden sen ve senin gibiler yüzünden vazgeçtim. Ben artık tanımadığım insanlara dönüp de selam vermiyorum. Kaba desinler hiç önemli değil. İstiyorsan de; ama beynini yararım. Ben benzemem başkasına"