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Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu?

Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu?
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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Çorum'da kaybolan 22 yaşındaki Samet Şeker'in konu ele alındı. Samet Şeker öldü mü, nerede bulundu soruları gündeme geliyor. Peki, Müge Anlı, Samet Şeker olayı nedir?

Müge Anlı'da yayınlanan Samet Şeker'in ölümü hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Çorum'da kaybolan Samet Şeker bulundu mu ve Samet Şeker öldü mü soruları gündeme geliyor. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Samet Şeker'in ailesi, 22 yaşında olan genç adamın bulunması için seferber oldu. Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI, SAMET ŞEKER ÖLDÜ MÜ?

Samet Şeker'e 5 gündür ulaşılamıyor. 22 yaşındaki Samet Şeker, en son Emin isimli arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek 06 0069 plakalı aracıyla evden ayrıldı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Abla Zehra Şeker, Samet'in Melisa adında kız arkadaşı olduğunu, Melisa'nın açıklamalarını tutarsız bulduklarını ve ondan şüphelendiklerini açıkladı.

Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu?

SAMET ŞEKER NEREDE BULUNDU?

Çorum'da 5 gün önce evden çıkan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 22 Eylül'den evden ayrılan kayıp 22 yaşındaki Samet Şeker'den bir daha haber alınamadı. Ailesi gencin bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin bulunması için 50 kişilik bir ekip tarafından çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla Şeker'in telefonundan son sinyalin alındığı Obruk Barajı çevresinde yoğunlaştı. Samet Şeker'in İskilip yolu üzerinde bulunan Dut Köyü civarlarında şarampole yuvarlanan araçta hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu?

Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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