Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu!

ATV ekranlarının yıllardır ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, her sezon olduğu gibi bu yıl da milyonlarca izleyici tarafından merakla bekleniyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla çözülmemiş kayıpların, faili meçhul olayların aydınlatıldığı program, sezon finalinin ardından yeniden ne zaman başlayacağı sorusuyla gündemde. Yeni sezona dair gelişmeler yakından takip edilirken, programın dönüş tarihi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor.

MÜGE ANLI YENİ SEZONU 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her sezon olduğu gibi bu yıl da geleneksel yayın takvimine sadık kalınarak, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü programın yeni sezonuna resmen start verilecek. Kayıp dosyalarının çözülmesi, adalet arayan ailelerin sesini duyurması ve toplumsal olaylara ışık tutulması gibi konularla dikkat çeken Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonda da yine çok konuşulacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

ATV ekranlarının sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", hafta içi her gün (Pazartesi'den Cuma'ya) izleyiciyle buluşuyor. Program, her sabah saat 10:00'da başlıyor ve 13:00'e kadar canlı olarak yayınlanıyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMININ KONUSU NE?

Müge Anlı'nın sunduğu bu programda kayıplar bulunuyor, faili meçhul olaylar aydınlatılıyor ve sosyal sorumluluk projelerine yer veriliyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan "Tatlı Sert", gerçek hayat hikâyeleri ve olaylarıyla ekran başındakilere duygusal ve düşündürücü anlar yaşatıyor.

MÜGE ANLI NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

ATV ekranlarının uzun yıllardır ilgiyle takip edilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 2025 yayın sezonunu 27 Haziran Cuma günü gerçekleştirdiği sezon finaliyle kapattı. Her sabah milyonları ekran başına kilitleyen program, yaz tatiline girerek kısa bir ara verdi. Sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı program, yine bir sezon boyunca kayıpların bulunmasına, faili meçhul olayların aydınlatılmasına ve toplumsal birçok sorunun çözülmesine katkı sağladı. Sezon finaliyle birlikte hem ekibe hem izleyiciye kısa bir soluklanma fırsatı doğdu.