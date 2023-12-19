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Müge Anlı kaç yaşında, burcu ne? Müge Anlı nereli?

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Ünlü televizyon sunucusu Müge Anlı'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Anlı, Türkiye'nin en çok izlenen programlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Peki, Müge Anlı kaç yaşında, burcu ne? Müge Anlı nereli? İşte detaylar...

Müge Anlı hafta içi her gün ATV kanalında ekranlara gelmektedir. Ünlü sunucu Müge Anlı'nın hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Müge Anlı kaç yaşında ve nereli sorgulatılıyor. Müge Anlı burcu nedir merak konusu oldu. Peki, Müge Anlı kaç yaşında, burcu ne? Müge Anlı nereli? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayımlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında Atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.

MÜGE ANLI KAÇ YAŞINDA?

Müge Anlı 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü sunucu Müge Anlı yay burcudur.

MÜGE ANLI NERELİ?

Müge Anlı Arnavut kökenlidir.
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Müge Anlı Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

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