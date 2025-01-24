Üye Girişi
Haberler
Farah Zeynep Abdullah, Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi: İnanılmaz bir saçmalık

Farah Zeynep Abdullah'tan Ayşe Barım tepkisi!
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi

Müge Anlı'da üfürükçü Gönül yakalandı mı? 24 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?

Müge Anlı'da üfürükçü Gönül yakalandı mı? 24 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müge Anlı'da üfürükçü Gönül yakalandı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 24 Ocak'ta neler olduğu ve canlı yayın nasıl izleneceği merak ediliyor. ATV'nin frekans bilgileri ve canlı izleme linki seyirciler tarafından sorgulanıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla gerçekleşen program, her gün saat 10:00'da ATV'de canlı olarak yayınlanıyor.

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 24 Ocak Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Emin ve Resul kardeşler evden kaçan eşlerini arıyorlar.

Kevser Hanım, üfürükçünün kendisine dua okuma karşılığında 1100 Euro hesap çıkardığını, kocasına bunu söylemek istediğini, üfürükçünün "erkekler bu işlerden anlamaz" dediğini, yine de kocasına söylediğinde kocasının "gerçek hoca para karşılığı dua etmez" dediğini, Gönül'e para vermediğini bunun üzerine kendisine "baban ölecek" şeklinde ses kayıtları attığını, kendisini korkuttuğunu anlattı.

Müge Anlı'da üfürükçü Gönül yakalandı mı? 24 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?

667 sayılı Tekke ve zaviye kanunundan göz altına alınan Gönül Derman Aytimur "Kardeşlerim üzülmesin bekleyin. Mehdiyi 4 yıldır saklıyorum ama ortaya çıkacak" dedi. Ekipler, Gönül Derman Aytemir'in evinde arama gerçekleştirdi. Evinde akla ve gerçeğe aykırı delillere ulaşıldı. Evde sakallara rastlandı. Kız kardeşler Gönül'ün o sakallar için "peygamberlerin sakalları" dediğini, buna başından beri inanmadıklarını ifade etti.

Müge Anlı'da üfürükçü Gönül yakalandı mı? 24 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?

Hacer Hanım, Gönül'ün erkek kardeşinin arkadaşının sevgilisini kendi oğlu ile evlendirdiğini, anlattı. Üfürükçü Gönül'ün çok kötü bir insan olduğundan bahseden Hacer Hanım, "o kadın ağabeyime maddi manevi çok zarar verdi. Mehdi dedikleri Emirhan da ağabeyimden olan oğlu" dedi.

ATV CANLI İZLE

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
img

3 erik için ödediği ücret şoke etti!
img

Yarın oynarsa tarihe geçecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.