Müge Anlı'da üfürükçü Gönül yakalandı mı? 24 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 24 Ocak Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Emin ve Resul kardeşler evden kaçan eşlerini arıyorlar.

Kevser Hanım, üfürükçünün kendisine dua okuma karşılığında 1100 Euro hesap çıkardığını, kocasına bunu söylemek istediğini, üfürükçünün "erkekler bu işlerden anlamaz" dediğini, yine de kocasına söylediğinde kocasının "gerçek hoca para karşılığı dua etmez" dediğini, Gönül'e para vermediğini bunun üzerine kendisine "baban ölecek" şeklinde ses kayıtları attığını, kendisini korkuttuğunu anlattı.

667 sayılı Tekke ve zaviye kanunundan göz altına alınan Gönül Derman Aytimur "Kardeşlerim üzülmesin bekleyin. Mehdiyi 4 yıldır saklıyorum ama ortaya çıkacak" dedi. Ekipler, Gönül Derman Aytemir'in evinde arama gerçekleştirdi. Evinde akla ve gerçeğe aykırı delillere ulaşıldı. Evde sakallara rastlandı. Kız kardeşler Gönül'ün o sakallar için "peygamberlerin sakalları" dediğini, buna başından beri inanmadıklarını ifade etti.

Hacer Hanım, Gönül'ün erkek kardeşinin arkadaşının sevgilisini kendi oğlu ile evlendirdiğini, anlattı. Üfürükçü Gönül'ün çok kötü bir insan olduğundan bahseden Hacer Hanım, "o kadın ağabeyime maddi manevi çok zarar verdi. Mehdi dedikleri Emirhan da ağabeyimden olan oğlu" dedi.

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