Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Sinem, annesi Nuran'ın kaybını neden dayısından gizledi? Müge Anlı'da bugün ne oldu?

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NE OLDU?

Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'dan iz aranıyor. Çeçek ve Sazak mevkiinde arama çalışmaları devam ediyor. Çeçek ve Sazak Mevkiinde Kadavra köpekleriyle arama çalışmaları gerçekleştirildiği söylendi. Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'dan iz arandığını açıkladı. Müge Anlı aranan arazinin çok dik ve engebeli olduğunu, orada çalışma gerçekleştirmenin oldukça güç olduğunu belirtti.