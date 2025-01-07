MÜGE ANLI CANLI İZLE || 7 Ocak Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

"7 Ocak Müge Anlı canlı izleme linki" ile ilgili araştırmalar, Müge Anlı'nın son bölümde ele aldığı kayıp vakaları ve ilginç gelişmeler nedeniyle hız kazandı. Bugün ekrana gelecek bölümde, yeni tanık ifadeleri ve olaylarla ilgili çarpıcı detayların paylaşılması bekleniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Türkiye'nin gündemine oturan çözülememiş olayları ele alarak dikkat çekiyor. Peki, 7 Ocak Müge Anlı canlı yayınında neler olacak? Müge Anlı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 yıllık düğüm Müge Anlı'da çözüldü. Nezaket Uyur cinayetinde zanlılar için son durak Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu oldu. Eski eş Yusuf Bığrık, kayınbirader Adem Bığrık ve "her şeyi Yusuf ağabeyim planladı" diyen diğer kayınbirader Hüseyin Kılıç kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Cinayette adı geçen ve Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan kayınbirader Nurettin Kılıç canlı yayına geldi. Hiçbir şeyden haberi olmadığını söyleyen Nurettin Kılıç, suçsuz olduğunu söyledi.

Borçlarından dolayı evden kaçan Tuncay Bey kaybının 13. Gününde bulundu. Müge Anlı izleyicisinden borçları olan Tuncay ve Gülnur çiftine destek yağdı.

15 yaşındaki Sema Nur Yeşil ve Sena Nur Yeşil kardeşler, 2 Ocak Perşembe günü akşam saat 22.30 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediler.

Gizli tanık, Nezaket'in Adil ile imam nikahlı evlendiğini, Adil'in ailesinin yanında yaşamaya başladıklarını, Adil'in yengesi Saliha'nın Nezaket'i istemediğini söyledi. Adil ve ailesinin Nezaket'e şiddet uyguladığını anlattı. Görgü şahidi, Saliha'nın Adil onun kocasıymış gibi davrandığını ve Nezaket'i istemediğini, anlattı.