MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 7 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Müge Anlı'nın 7 Haziran tarihli canlı yayınına dair izleme linki ve son bölüm özeti merak ediliyor. Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve detayları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Müge Anlı'nın programında çözülemeyen olaylar ve gizemler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 7 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kayınbiraderinden cinayet itirafı geldi. Cinayet ile ilgili gelişmeleri Müge Anlı aktarıyor.

Müge Anlı'da Mehmet Ali Özdemir cinayetiyle ilgili kayınbiraderinden itiraf geldi. Mehmet Ali Özdemir'in kayınbiraderi Mehmet Genç tarafından üç el ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Göz altına alınan Mehmet Genç, Mehmet Ali Özdemir'i tasarlayarak öldürdüğünü, cinayet silahını da cenazeyi bıraktığı bölgeye gömdüğünü anlattı.

Eski eşi ve sevgilisi canlı yayında karşı karşıya. ''Kuzeniyim diyerek evime girdi, karımı kaçırdı''

Murat Bey, Mehmet'in karısıyla birlikte evine geldiğini, Güllü'nün Mehmet'i kuzeni olarak tanıttığını, yiyip içip sohbet ettiklerini karısını kaçırıp gittiğini anlattı. Mehmet Bey, Murat'ın evine sadece bir kere gittiğini, kuzen yalanını da kendisinin değil Güllü'nün söylediğini belirtti. Müge Anlı "sen de sessiz kalarak ortak olmuşsun işte neyi inkar ediyorsun" dedi.

Yeğeninden şok iddia: ''Babaannem ile halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler''

Ahmet Bey "kıyma makinesinden çektik adamı, lavaboya akıttık, ardından kokusu gitsin diye aylarca evi temizledik, O adam ne kadar pis kokmuştu" şeklinde anlattıklarını, birilerini bunu anlatarak tehdit ettiklerini, anlattı.

MÜGE ANLI CANLI İZLE (LİNK)