Müge Anlı CANLI İZLE! 3 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

28 yaşındaki Cemile Karadavut, 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk ile 12 Mart Salı günü Ankara'dan kayıplara karıştı. Onu aramak için ablası Şerife ve eski eşi Serdal Şentürk, Müge Anlı'dan yardım istedi. Cemile'nin üfürükçülük yapan ağabeyi tarafından miras yüzünden tehdit edildiği konuşuldu. İddiaların odağındaki ağabey İsa, canlı yayında kardeşiyle yüzleşti.

Yunus Açıkalın, sosyal medyadan tanışıp evlendiği karısı Dicle'nin evliliklerinin 49. gününde 420 bin lira değerindeki altınları alıp kayıplara karıştığını iddia etti. Yunus Bey, karısını aramak için kayınvalidesi Düriye Sibel Dökme ve ikiz kardeşi Emrah Açıkalın ile stüdyoya geldi. Dicle'nin altınları alıp üvey babasının yanına kaçtığı söylenildi. Kaçak gelin Dicle, Müge Anlı'da hakkındaki iddialara yanıt verdi.

14 yaşındaki otizmli Özgür Erdoğmuş'un İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa'dan kayıplara karışmıştı. Oğlunu bulması için Müge Anlı'dan yardım isteyen baba Can Erdoğmuş bugün güzel haberi aldı. Yayınımızın ardından otizmli Özgür Erdoğmuş bulundu.

Asiye ve Ergün'ün insanları evlilik vaadiyle dolandırdığı, dolandırıcılıkta ortak aradığını, bu durumun duyulmaması için kişileri tehdit ettiği iddia edilmişti. Şantaj sarmalında adı geçen Tuğba, bugün canlı yayına geldi. Ergün'ün kendisine evlilik vaadiyle dolandırıcılık işinde ortaklık teklif ettiğini söyleyen Tuğba, teklifi kabul etmeyince de tehdit edildiğini anlattı.

Ergün Bey dün ki yayında bir dönem garsonluk yaparak para kazandığını ileri sürmüştü. Ergün Yıldırım'ı tanıyan Sadık Baş, "Ergün garsonluk yapmıyor, kadın ticareti ile uğraşıyor" dedi. Sadık Baş, Ergün'ün Asiye ile birlikte kadınları tuzağa düşürdüğünü, sürekli kadın aradıklarını, anlattı. Sadık'ı tanımadığını söyleyen Ergün Bey, bu iddiaları da yalanladı. Nurgül ve Satı kardeşler annelerinin ölümünde erkek kardeşleri Ergün'ü suçladı.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.