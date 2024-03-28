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MÜGE ANLI CANLI İZLE! 28 Mart Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı CANLI İZLE ve 28 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak edilirken Müge Anlı Canlı İzlemek isteyenler, 28 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linkini araştırılıyor. Müge Anlı CANLI İZLE! 28 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

  • Hazine arazisini para karşılığında alan isim: ''Aldığı parayı kız kardeşlerine vermek istemedi.''
  • Hazine arazisini para karşılığı alan Adnan Bey, arazi için 120Bin lira para ödediğini, Ergün'ün başlarda kız kardeşlerinin de onayı olduğunu söylediğini ama daha sonradan parayı verirken kız kardeşlerin orada bulunmadığını anlattı. Adnan Bey Ergün'ün kız kardeşlerine para vermek istemediğini de söyledi.
  • Derinleşen şantaj ve şiddet sarmalı. ''Çarşıda gezerken insanlar bize tuhaf bakardı.''
  • Asiye Hanım'ın oğlu Yusuf yayına bağlandı. Çarşıda gezerken insanların tuhaf bakışlarına maruz kaldıklarını anlam veremediğini söyledi. AVM'deki balıkçının da annesine para verdiğini iddia etti.
  • Taraflar canlı yayında karşı karşıya. 75 yaşındaki kadının katili kim?
  • Adnan Bey Ergün'ün kendisi için "kayınbiraderinin hanımıyla bir ilişkisi var" diyerek iftira attığını, asla böyle bir şey olmadığını belirtti. Müge Anlı Ergün'ün "bombayı patlatacağım" dediğini bu olayın o olup olmadığını, Adnan'ın Necip ile ilgisini sordu.
  • 20 yaşındaki Beyza Ortaboy aranıyor.
  • Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Beyza Ortaboy'un pazartesi sabahı İstanbul Esenler'deki evinden okula gitmek için ayrıldığı, birkaç saat sonra da annesine "hakkını helal et. Ben sevdiğim ile kaçtım" diye mesaj attığı açıklandı. Beyza'dan üç gündür haber alamayan anne ve baba stüdyoya geldi.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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