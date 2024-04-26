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MÜGE ANLI CANLI İZLE! 26 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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Müge Anlı'nın 26 Nisan tarihli canlı yayını merakla bekleniyor. Ünlü sunucunun son bölümünde neler yaşandı? İşte Müge Anlı canlı izleme linki ve son bölüm detayları. Müge Anlı'nın 26 Nisan tarihli canlı yayınına ulaşmak için izleme linki arayanlar ve son bölümde neler yaşandığını merak edenler için detaylar haberimizde.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Ünlü televizyon programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 26 Nisan yayını için canlı izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde yaşananlar ve detaylar haberimizde. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 26 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Şoke eden olaylar zincirinden kurtarıldı. Evladını alabilmek için dilekçe verdi.

Umut Yetik geçici süreliğine devlet korumasına alınan evladına kavuşabilmek için dilekçe verdi. Evladına kavuşmak için sabırsızlanan Umut Yetik kızına kavuşmak için ailesiyle birlikte kızının geçici olarak kaldığı kuruma geldi. Üvey oğlu ile kaçan anne Tuğçe de kızının baba Umut'a verilmesi için dilekçe yazdı.

8 yaşındaki çocuk babasına verilecek mi?

Tuğçe Hanım kızı Melodi'nin orada yaşamak istemediğini, kızının babasına ve kayınvalidesine teslim edilmesini istediğini, yasaklı madde ile ilgili de bilgisi olmadığını, bir şey yapamayacağını belirtti.

4 çocuğunun babası, 6 torununun dedesini arıyor. 50 yaşındaki adam, komşusu ile mi kaçtı?

Sevgil Maraşlı 4 çocuğunun babası, 6 torununun dedesi olan kocası Salim Maraşlı'nın komşuları Rabia ile kendisine ihanet edip 40 senelik yuvasını yıktığını, anlattı. Eş Salim Bey yayına bağlanarak ihanet iddialarını yalanladı. Salim Bey eşinin kendisine iftira attığını hakaret ettiğini, o yüzden dava açtığını belirtti.

MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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