MÜGE ANLI CANLI İZLE! 21 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Şaban Ataş'ın katilleri tutuklandı!

Ünlü televizyon programı Müge Anlı'nın 20 Mayıs tarihli canlı yayınının izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde yaşanan gelişmeler ve detaylar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 21 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Çifte itiraf, yer gösterme, bulunan cenaze. Eşi, oğlu ve yakın arkadaşı tutuklandı.

52 yaşındaki adamın cinayetinde zanlılar yolun sonundaydı. Kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanan 3 zanlı götürüldükleri sağlık kontrolü sonrasına cezaevine götürüldü.

Babasının cinayetinde annesi ve ağabeyi tutuklandı. Adli kontrolle serbest bırakılan evlat canlı yayında...

Canlı yayına gelen Mehmet Ataş, annesine kırgın olduğunu ve arasına mesafe koyacağını söyledi. Ağabeyim suçsuz diyen genç adam, tek gayesinin küçük kardeşine gelecek hazırlamak olduğunu anlattı.

Adli kontrolle serbest bırakılan kayınvalide konuştu. 'Damadımı kızımın sevgilisi öldürdü.'

Damadı Şaban Ataş'ın cinayetine ilişkin davada tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Durkadın Karabulut konuştu. Anlattığına göre kızının sevgilisi Burhanettin'in damadı Şaban'ı öldürdüğüne şahit olmuştu. Korkudan sustuğunu söyleyen kadın, kızının ve torununun olayın yaşandığı gün orda olmadığını ama taşınmasına yardım ettiklerini söyledi.

65 yaşındaki Necmi Taşkın'dan 70 gündür haber yok.

İddiaya göre 12 Mart'ta kayıplara karışan Necmi Taşkın'ın kaybolduğuna dair beraber yaşadığı eski eşinin çelişkili anlatımları vardı. Çelişki iddiaların yanı sıra bir diğer iddia o ki, beraber yaşadığı eski eşi ve oğlu Necmi Taşkın'ın aranmasına engel olmaya çalışmışlardı.

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