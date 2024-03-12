MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Mart Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Rehin alındığı yere baskın yapıldı, kurtarıldı. Genç kızı rehin alan zanlı tutuklandı.

Yayının ardından kayıp Seher, telefonundan annesine konum bilgisi gönderdi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden ekipler 2500 dairelik sitede 23 numaralı dairelerin hepsine bakarak Seher'i aradı. Baskın yapıldı ve 22 yaşındaki genç kız kurtarıldı. Genç kızı rehin alan Adem Umurtah ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evlilik arifesinde kaybolan sevgilisini arıyor. 23 yaş küçük sevgilisi Seda'ya 20 gündür ulaşılamıyor.

Mehmet Bey Seda ile bankta otururken tanıştıklarını, 33 yaşındaki Seda'nın "benim annem babam yok, kimsem yok" dediğini, onu alıp evine götürdüğünü, bir yıl birlikte yaşadıklarını anlattı. Mehmet Bey Seda ile çok mutlu olduklarını, ona her istediğini aldığını, hiç tartışmadıklarını ama buna rağmen Seda'nın bir gün nedensizce evi terk ettiğini anlattı.

Oğlunun babası tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. 'Oğlumu bulalım, babası gibi üfürükçü olmasın.'

Konya'da kayıp. 2 çocuk annesi Muradiye Çınar, kocasının 11 yaşındaki oğullarını kaçırdığını, oğlu İsmail'i aramak için stüdyoya geldiğini açıkladı. Muradiye Hanım kocasının oğlunu üç yıldır okula bile göndermediğini, oğlunu kendisine karşı doldurduğunu, oğlu İsmail'e kavuşmak istediğini söyledi.

Cinayetten önce iki kuzenin tartıştığı iddiası. 'Eşi, Halil'in Ali Kan'a silah çektiğini söyledi.'

Erdem Kaynak'ın öldürülmesinin ardından köyde konuşulanlardan biri de 37 yaşındaki adamın cinayetten bir kaç gün önce, Halil Kaynak'la tartışma yaşadığıydı. Bu olaya şahit gösterilen isimse, Muhtar Mehmet Özen'di.

MÜGE ANLI İZLE!