Müfit Can Saçıntı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müfit Can Saçıntı'ın hayatı ve biyografisi!

Müfit Can Saçıntı kimdir merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Müfit Can Saçıntı kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği nedir, rol aldığı diziler nelerdir? Hangi filmlerin senaristliğini yaptı? Tüm detaylar sizlerle...

MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?

Müfit Can Saçıntı (d. 5 Mart 1968; Sungurlu, Çorum), Türk yönetmen, oyuncu ve senarist. Mandıra Filozofu adlı film serisinin yönetmeni ve başrol oyuncusu olarak tanınmıştır.

Müfit Can Saçıntı doğum tarihi : 5 Mart 1968

Müfit Can Saçıntı kaç yaşında : 53 yaşında

Müfit Can Saçıntı nereli : Çorum

Müfit Can Saçıntı mesleği ne : Yönetmen, Oyuncu, Senarist

MÜFİT CAN SAÇINTI BİYOGRAFİSİ

1968'de Sungurlu'da doğdu. Astsubay olan babasının görevleri nedeniyle ilkokulu yedi ayrı okulda, ortaokulu Doğubeyazıt'ta, liseyi Kartal'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca terk etti. Öğrenciliği sırasında "Yarın", "Genç İnsan", "Otomobil", "Boom Müzik" gibi dergilerde çalıştı. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev aldı.

1990 yılında Olacak O Kadar isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı. On sene boyunca Levent Kırca'nın Olacak O Kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında ATV'nin kuruluşunda" developmen" bölümünde çalıştı. Onat Kutlar'ın isteği üzerine "Geldiler" isimli tv-gerilim senaryosu yazdı.

Televizyonlarda önce 1996 yılında Kanal 6'da sonra 2002 yılında Kanaltürk'te "Aranan Adam" adında bir program yaptı. Sinema ve dizi senaryolarının dışında, Zihni Sinir Projeleri, Şakamera, Şakkadanak gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı. 1997'de Ersin Pertan'ın Kuşatma Altında Aşk isimli sinema filminde rol aldı.

2012-2014 arasında Seksenler dizisini yönetti.

2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" adlı filmi yönetti; Rasim Öztekin ve Ayda Aksel ile birlikte başrol oynadı.

"Kahrolsun Şey" adlı senaryosu ABD'de düzenlenen 21. Bağımsızlar Buluşması Film Festivali tarafından Onur Mansiyonu ödülüne değer görüldü.

FİLMOGRAFİSİ

Yönetmenlik yaptığı filmler:

Mandıra Filozofu (2013)

Mandıra Filozofu İstanbul (2015)

Yaşamak Güzel Şey (2017)[5]

Babamın Ceketi (2018)

Maskeler de Düşer (2020)

Yönetmenlik yaptığı diziler:

(2013-2014) Doksanlar (2 bölüm)

(2011-2017) Seksenler

Tiyatro oyunları:

Keloğlan He-Man'e Karşı

Hangi Yüzle

Üç Baba Hasan

Öteki Türkiye

Oyuncu:

2020 - Maskeler de Düşer

2018 - Babamın Ceketi

2017 - Yaşamak Güzel Şey

2015 - Mandıra Filozofu İstanbul

2014 – Mandıra Filozofu

2010 / 2012 – Çocuklar Duymasın

2011 – Seksenler

1997 – Kuşatma Altında Aşk

Senarist:

2020- Maskeler de Düşer

2018 - Babamın Ceketi

2017 - Yaşamak Güzel Şey

2013 – Çocuklar Duymasın

2011 / 2012 – Arka Sıradakiler

2012 – Zengin Kız Fakir Oğlan

2010 – Bana Bunlarla Gel

2007 – Hayat Apartmanı

2005 – Emret Komutanım

2004 – Biz Boşanıyoruz

2004 – Şöhretler Kebapçısı

2002 – Şeytan Bunun Neresinde

2001 – Son

1998 – Güldüren Cazibe