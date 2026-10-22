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Mücevherin terzisi Rafi Roy, Salih Sincar’ın açılışında Selahattin Yılmaz ile buluştu

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Mücevherin terzisi Rafi Roy, Salih Sincar’ın açılışında Selahattin Yılmaz ile buluştu
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Mücevher tasarımı ve kişiye özel çalışmalarıyla tanınan Rafi Roy, iş insanı Salih Sincar’ın açılış organizasyonuna katıldı. İş insanı Selahattin Yılmaz ile bir araya gelen Rafi Roy, iş dünyası ve sosyal çevrelerden isimlerin buluştuğu etkinlikte yer aldı. RafiRoydiamond’s adıyla da anılan marka, mücevher tasarımı alanındaki çalışmaları ve köklü geçmişiyle dikkat çekiyor.

Mücevher Terzisi olarak anılan Rafi Roy, tasarımlarında kişisel zevkleri ve özgün detayları ön planda tutan bir yaklaşım benimsiyor. Mücevheri yalnızca estetik bir aksesuar değil, aynı zamanda kişisel tarzı yansıtan özel bir unsur olarak değerlendiren bu anlayış, kişiye özel tasarımlara ilgi duyanların beklentileriyle örtüşüyor. RafiRoydiamond’s markasının tasarım yaklaşımı da kişisel tercihlere ve özgün ayrıntılara odaklanıyor.

Köklü bir geçmişe sahip olduğunu bildiğimiz RafiRoydiamond’s, 126 yıllık şirket birikimiyle mücevher sektöründeki çalışmalarını sürdürüyor. Rafi Roy’un şahsi mesleki deneyimi ise sektörde 33 yıla dayanıyor. Bu uzun yıllara yayılan deneyim, tasarım detaylarına verilen önem ve müşteri beklentilerini anlama yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Lüks mücevher alanında kişisel tercihlere uygun tasarımlar önemli bir yer tutuyor. Rafi Roy Tüter’de çalışmalarında estetik, işçilik ve kullanım beklentilerini bir arada değerlendirerek kişiye özel tasarım anlayışını ön plana çıkarıyor.

RafiRoydiamond’s markasının temel ilkeleri arasında müşteri memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı ve şeffaf sunum prensipleri bulunuyor. Müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alan marka, mücevher seçimi ve tasarım sürecinde anlaşılır bilgilendirmeyi ve güvene dayalı iletişimi önemsiyor. Şeffaflık ve müşteri memnuniyeti, markanın hizmet yaklaşımını şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor.

Salih Sincar’ın açılışında Rafi Roy Tüter ile iş insanı Selahattin Yılmaz’ın bir araya gelmesi, organizasyonun dikkat çeken buluşmalarından biri oldu. Farklı sektörlerden katılımcıları buluşturan etkinlik, iş dünyası temsilcilerinin sosyal ilişkilerini geliştirmelerine ve yeni bağlantılar kurmalarına olanak sağladı.

Mücevher sektöründe zarafet, özgün tasarım ve kaliteli hizmet anlayışı önemini korurken Rafi Roy Tüter, 33 yıllık mesleki deneyimini ve şirketin köklü geçmişini çalışmalarına yansıtıyor. RafiRoydiamond’s, kişisel tarzı ön plana çıkaran tasarımları, müşteri memnuniyetine verdiği önem ve şeffaf hizmet prensipleriyle mücevher alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
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