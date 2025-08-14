Mücahit Birinci eşi kimdir? Mücahit Birinci evli mi, çocuğu var mı?

Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Son günlerde hem siyasi açıklamaları hem de sosyal medyadaki çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Mücahit Birinci'nin yaşamı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Mücahit Birinci'nin biyografisi, meslek hayatı, aile yaşamı ve siyasi geçmişiyle ilgili tüm merak edilenler…

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci, 25 Eylül 1974 doğumludur ve aslen Rizelidir. Eğitimini İstanbul'da sürdüren Birinci, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2000 yılından itibaren avukatlık mesleğini icra etmeye başlayan Mücahit Birinci, aynı zamanda aktif bir siyasetçidir.

AK Parti bünyesinde birçok görevde bulunan Birinci, 2012-2014 yılları arasında AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcılığı, 2014-2019 yılları arasında ise Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeliği ve Grup Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. 2021 yılında ise AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.

Mücahit Birinci aynı zamanda A Haber, CNN Türk, Beyaz TV gibi kanallarda siyasi analizler yaparak kamuoyunda tanınmıştır.

MÜCAHİT BİRİNCİ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Mücahit Birinci evlidir ve iki çocuk babasıdır. Ancak eşiyle ilgili kamuya açık net bir bilgi bulunmamaktadır. Aile yaşamını medyadan uzak tutmayı tercih eden Birinci'nin özel hayatına dair detaylar sınırlı şekilde paylaşılmıştır.

Mücahit Birinci'nin babası, ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu (gerçek adı Niyazi Birinci)'dur. Osmanlı tarihi ve kültürel konulardaki çalışmalarıyla tanınan Bahadıroğlu, Mücahit Birinci'nin hem akademik hem de kültürel gelişiminde etkili olmuştur.