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Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir?

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Arkeolog Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü ve neden öldüğü merak ediliyor. Muazzez İlmiye Çığ, bilimsel çalışmaları ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı ile tanınan önemli bir isimdir. Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hastalığı neydi ve neden vefat ettiği gündeme geliyor. Peki, Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir?

Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir? Arkeolog, Dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ kimdir, nereli ve kaç yaşında öldüğü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ NEDEN ÖLDÜ?

Arkeolog, Dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında gözlerini yaşama kapattı. Muazzez İlmiye Çığ, 29 Ekim 2021'de ANKA Haber Ajansı muhabiri Edda Sönmez'e konuşmuş o anları Adem Karabayır kayıt altına almıştı.

14 Kasım'da vücudunda oluşan enfeksiyon nedeniyle Mersin Mezitli'de özel bir hastanede tedavi altına alınan Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında gözlerini yaşama kapattı. Çığ, hem bilimsel çalışmalarıyla hem de Atatürk ilke ve inkılaplarına olan bağlılığıyla Türkiye'nin önemli isimlerinden biri olarak adını Türk tarihine yazdırmayı başardı.

Cumhuriyet'in aydınlık yüzlerinden Çığ 29 Ekim 2021'de ANKA Haber Ajansı muhabiri Edda Sönmez'e açıklamalarda bulunmuş, Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini dile getirmişti. Gençlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabını okumalarını tavsiye eden Çığ, sevgi ve saygının önemine vurgu yapmıştı.

Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir?

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR?

Muazzez İlmiye Çığ, 1914 yılında I. Dünya Savaşı öncesinde, Kırım Tatarlarının Türkiye'ye göç eden bir ailesinin çocuğu olarak Bursa'da doğdu. 1919 yılında henüz beş yaşındayken Yunan Ordusu'nun İzmir'i işgal etmesi nedeniyle ailesi Çorum'a taşındı. Babası burada öğretmenlik yaparken, Muazzez ilkokul eğitimini tamamladı ve bu süreçte Fransızca öğrenip keman dersleri aldı. 1926 yılında Bursa Kız Muallim Mektebi'ne giren Çığ, 1931 yılında mezun oldu.

Eğitim hayatına devam eden Çığ, 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Hititoloji bölümüne başladı ve 1940'ta mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde göreve başlayan Çığ, Sümer, Asur ve Hitit medeniyetleri üzerine çalışmalara yoğunlaştı. Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanması konusunda yaptığı önemli çalışmalarla adını duyurdu.

Laiklik ve kadın hakları savunuculuğuyla tanınan Muazzez İlmiye Çığ, bu konularda eserler yazarak kamuoyunda farkındalık oluşturdu. Sümer mitolojisi ve kültürü üzerine yaptığı araştırmalar, tarih bilimine ve uygarlık çalışmalarına değerli katkılar sağladı. "Sümerlilerde Tufan, Tufan Hikayeleri ve Nuh Tufanı" adlı eseri, Sümer mitolojisi ile dini metinler arasındaki bağlantıları ortaya koyarak geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Akademik çalışmaları ve toplumsal meselelerdeki duyarlılığı ile Çığ, Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir?
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