Muazzez Abacı öldü mü, yaşıyor mu? SON DAKİKA! Muazzez Abacı kalp krizi mi geçirdi?

Türk sanat müziğinin duayen ismi Muazzez Abacı, son dönemde sağlık iddialarıyla gündeme geldi. Sevenleri, sanatçının durumu hakkında net bilgi ararken, sosyal medyada ve bazı haber portallarında farklı spekülasyonlar yer aldı. Peki, Muazzez Abacı öldü mü, yaşıyor mu? Muazzez Abacı kalp krizi mi geçirdi, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde!

MUAZZEZ ABACI YAŞIYOR MU?

Sosyal medyada ve bazı haber portallarında "ölmüş" olduğuna dair iddialar yer almış olsa da, resmi ve güvenilir açıklamalara göre Muazzez?Abacı hâlâ yaşamaktadır. Menajeri tarafından yapılan açıklamada sanatçının sağlık durumunun yerinde olduğu ve yaşamına devam ettiği belirtilmiştir. Ayrıca sanatçı, 2022 yılında 75. yaş gününü kutlamış ve bu vesileyle ölüm iddialarına fotoğrafla yanıt vermiştir.

Sonuç olarak: Evet, Muazzez?Abacı yaşıyor ve bu yöndeki ölüm iddiaları gerçek dışıdır.

MUAZZEZ ABACI ÖLDÜ MÜ?

İnternette ve sosyal medya mecralarında sanatçının vefat ettiğine dair söylentiler yayıldı. Ancak menajer tarafından yapılan açıklamalarda, iddiaların asılsız olduğu ve sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu vurgulandı. Bu tür yanlış ölüm haberleri ünlüler arasında sıkça görülen bir durumdur.

MUAZZEZ ABACI KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Bazı haberlerde Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiği ve stent takıldığı iddia edilse de, güvenilir kaynaklarda bu bilgiler doğrulanmamıştır. Sanatçının sağlık durumu hakkındaki resmi açıklamalar, kalp krizi gibi ciddi bir rahatsızlığın söz konusu olmadığını göstermektedir. Bu nedenle kalp krizi iddiası teyit edilmemiştir ve dikkatle değerlendirilmelidir.

MUAZZEZ ABACI SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sanatçının sağlık durumu hakkında yapılan resmi açıklamalara göre, Muazzez?Abacı'nın genel sağlık durumu iyidir. Menajer açıklamasında sanatçının aktif yaşamına devam ettiği ve Amerika'da kızı Saba Abacı'nın yanında yaşamını sürdürdüğü belirtilmiştir. Geçmişte ev kazası gibi bazı sağlık sorunları yaşasa da, güncel durumuna göre herhangi bir ciddi sağlık problemi bulunmamaktadır. Kalp krizi veya stent takılması gibi iddialar resmi olarak doğrulanmamıştır.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Muazzez Abacı, tam adıyla Hicran?Muazzez?Abacı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da doğmuş bir Türk sanat müziği sanatçısıdır. Kültür Bakanlığı tarafından 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülmüştür. Kariyeri 1966'da Ankara Radyosu'na girerek başlamış, 1973'te "Bir Sen Kaldın İçimde" adlı ilk plağını çıkarmıştır. "Şakayık" ve "Vurgun" gibi eserlerle geniş kesimlerce tanınmış, Türk sanat müziğinin "yaşayan efsanelerinden" biri olarak kabul edilmektedir. Özel hayatında çeşitli evlilikleri ve 2019 yılında evinde geçirdiği bir kaza sonucu ayağını üç yerinden kırması gibi sağlıkla ilgili geçmiş olaylar da kayıtlara geçmiştir.