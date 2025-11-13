Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Muazzez Abacı, sadece müziğiyle değil, özel hayatıyla da yıllardır merak konusu olmuştur. Özellikle eski eşi Abdurrahman Abacı hakkında sorular, son günlerde yoğun ilgi görmeye başladı. Peki, Muazzez Abacı'nın eşi kimdir? Abdurrahman Abacı kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MUAZZEZ ABACI'NIN EŞİ KİMDİR?

Muazzez Abacı'nın ilk eşi, Abdurrahman Abacı'dır. Çift, 1965 yılında evlenmiş ve 5 yıllık bir evliliğin ardından 1970 yılında yollarını ayırmıştır. Bu evlilikten dünyaya gelen tek çocukları Saba Abacı, günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde psikiyatri alanında uzman olarak çalışmaktadır.

ABDURRAHMAN ABACI KİMDİR?

Abdurrahman Abacı, 1944 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Hayatını kamu hizmetine adamış olan Abacı, polis teşkilatında uzun yıllar görev yapmıştır. Özellikle İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, güvenlik ve basın masası şefliği gibi kritik görevlerde bulunmuş, disiplinli ve sade yaşam tarzıyla tanınmıştır.

Abacı, medyadan uzak durmayı tercih eden bir kişilik sergilemiş; şöhret ve kamu ilgisinin dışında yaşamını sürdürmüştür. Ancak eski eşi Muazzez Abacı'nın sağlık sorunları nedeniyle yeniden gündeme gelmesiyle, kendisi de kamuoyunun merak konusu olmuştur.

ABDURRAHMAN ABACI KAÇ YAŞINDA?

1944 doğumlu olan Abdurrahman Abacı, 2025 yılı itibarıyla 81 yaşındadır. Uzun yıllar boyunca polis teşkilatında görev almış ve emekli olduktan sonra da sakin bir yaşam sürmüştür.

Bazı kaynaklarda 2024 Ekim ayında hayatını kaybettiği iddia edilse de, bu konuda resmi bir doğrulama yapılmamıştır. Bu nedenle Abacı'nın yaşam durumu hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır.

ABDURRAHMAN ABACI NERELİ?

Abdurrahman Abacı, Türkiye'nin güneyinde yer alan Adana şehrinde doğmuştur. Çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçiren Abacı, eğitim ve meslek hayatı için daha sonra farklı şehirlerde görev almıştır. Özellikle İzmir'de uzun yıllar polis olarak çalışmıştır.

ABDURRAHMAN ABACI NE İŞ YAPIYOR?

Meslek hayatı boyunca polis memuru olarak görev yapan Abdurrahman Abacı, özellikle güvenlik ve basın masası şefliği gibi kritik görevlerde bulunmuştur. Görev süresince disiplinli ve medyadan uzak bir profil çizmiş, özel hayatını gizli tutmayı tercih etmiştir.

Evlilik sonrası da kendisini tamamen aile hayatına ve kişisel ilgi alanlarına adayan Abacı, şöhretin dışında sakin bir yaşam sürdürmüştür.

ABDURRAHMAN ABACI VE MUAZZEZ ABACI'NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet, Abdurrahman Abacı ve Muazzez Abacı'nın bu evlilikten dünyaya gelmiş bir çocukları vardır. Kızlarının adı Saba Abacı'dır. Saba Abacı, günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Çiftin tek çocuğu olan Saba Abacı, hem anne hem de babasının izinden giderek özel yaşamını medyadan uzak tutmayı başarmıştır. Bu durum, Abacı ailesinin aile bağlarını koruma konusundaki hassasiyetini ortaya koymaktadır.