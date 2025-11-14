Haberler

Muazzez Abacı kimdir? Muazzez Abacı kaç yaşında, neden vefat etti?

Muazzez Abacı kimdir? Muazzez Abacı kaç yaşında, neden vefat etti?
Güncelleme:
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, hem sesiyle hem de sahnedeki duruşuyla hafızalara kazındı. Ancak son günlerde gündeme gelen haberler, hayranlarını hem üzüntüye hem de meraka sevk etti. Peki, Muazzez Abacı kimdir? Muazzez Abacı kaç yaşında, neden vefat etti?

Türk müziğinin unutulmaz sesi Muazzez Abacı, sahne hayatı ve güçlü yorumuyla yıllarca milyonların gönlünde taht kurdu. Peki, sanatçı hakkında son günlerde merak edilenler neler? Muazzez Abacı kimdir, kaç yaşında vefat etti ve ardında hangi izleri bıraktı? Hayatı, kariyeri ve ölümüne dair detaylar, müzikseverler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Muazzez Abacı, Türk müziğinin güçlü yorumcularından ve klasik Türk müziğinin önemli isimlerinden biridir. 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara'da doğan Abacı, küçük yaşta babasını kaybetmiş ve sanatla tanışmasını çok erken yaşlarda yaşamıştır. Henüz 5 yaşındayken dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes'e sahnede şarkı söyleyerek dikkatleri üzerine çekmiştir.

1967 yılında stajyer sanatçı olarak Ankara Radyosu'na giren Abacı, 1972'de seslendirdiği "Silemezler Gönlümden" şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı. 1973 yılında ilk plağını çıkaran sanatçı, 1974 yılında İstanbul sahnelerine adım atarak gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmuştur.

Kariyeri boyunca birçok albüm ve şarkı ile müzik dünyasında iz bırakmış, 1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" albümü ile zirveye ulaşmıştır. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır.

Muazzez Abacı kimdir? Muazzez Abacı kaç yaşında, neden vefat etti?

MUAZZEZ ABACI NEDEN VEFAT ETTİ?

Muazzez Abacı, 30 Ekim 2025 tarihinde ABD'de kızı Saba Abacı'yı ziyareti sırasında kalp krizi geçirmiş ve tedavi altına alınmıştır. Ancak anjiyo sırasında kullanılan kontrastlı sıvının böbreklerinde komplikasyon yaratması sonucunda böbrekler görevini tam olarak yerine getirememiş ve ciğerlerinde su birikmesi meydana gelmiştir. Bu durum nefes alma sorununa yol açmış ve sanatçı 12 Kasım 2025 tarihinde ABD, New York'ta 78 yaşında hayatını kaybetmiştir.

MUAZZEZ ABACI'NIN HASTALIĞI NEYDİ?

Abacı, hayatının son döneminde kalp rahatsızlığı ve böbrek komplikasyonları yaşamıştır. Kalp rahatsızlığı sebebiyle anjiyo ve stent tedavisi uygulanmış, ancak bu işlem sırasında kullanılan kontrast sıvısı böbreklerinde sorun yaratmış ve solunum problemlerine yol açmıştır. Bu komplikasyonlar, ölümüne zemin hazırlamıştır.

Muazzez Abacı kimdir? Muazzez Abacı kaç yaşında, neden vefat etti?

MUAZZEZ ABACI KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Muazzez Abacı, 12 Kasım 2025 tarihinde 78 yaşında vefat etmiştir. Sanat hayatı boyunca sahne enerjisi ve yorum gücüyle birçok nesle ilham kaynağı olmuştur.

MUAZZEZ ABACI'NIN KARİYERİ

Abacı, 1960'lı yıllardan itibaren sahnelerde aktif olarak yer almış, gazino ve radyo performanslarıyla tanınmıştır. 1970'lerde başlayan kariyerinde 40'tan fazla albüm ve birçok tekli çalışmaya imza atmıştır. Öne çıkan albümleri arasında "Bir Sen Kaldın İçimde", "Vurgun", "Sensiz Olmadı", "Güller Arasından" ve "Bir Efsanedir" bulunmaktadır.

Müziğe olan katkıları ve güçlü sesi sayesinde "Diva" unvanıyla anılmıştır. 1998'de Devlet Sanatçısı ünvanı alan Abacı, sadece sahne performanslarıyla değil, aynı zamanda Türk müziğinin kültürel mirasını genç nesillere aktarma çabasıyla da tanınmıştır. ABD'de geçirdiği son yıllarda dahi sanat ve ailesi ile iç içe bir yaşam sürmüştür.

