Muammer Yiğider kimdir? AK Parti Erzurum- Tortum Belediye Başkan adayı Muammer Yiğider kaç yaşında, nereli?
Muammer Yiğider kimdir? AK Parti Erzurum- Tortum Belediye Başkan adayı Muammer Yiğider kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Erzurum-Tortum Belediye Başkan adayı olan Muammer Yiğider'in kim olduğu merak ediliyor. Muammer Yiğider kaç yaşında ve nereli olduğu gibi detaylar ilgi çekiyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- Tortum Belediye Başkan adayı Muammer Yiğider oldu. Peki, Muammer Yiğider kimdir? AK Parti Erzurum- Tortum Belediye Başkan adayı Muammer Yiğider kaç yaşında, nereli?
MUAMMER YİĞİDER KİMDİR?
AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Tortum Belediye Başkanı adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.