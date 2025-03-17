MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavına giren binlerce aday, sonuç tarihini ve sorgulama ekranını merak ediyor. MSÜ sınavının ne zaman açıklanacağı ve sınav sonuçlarının nasıl öğrenileceği ise sık sık araştırılıyor. Peki, MSÜ 2025 sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları nerede yayınlanacak? ÖSYM sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan duyuruyla, MSÜ sınav sonuçlarının açıklanma tarihinin netleştiği öğrenildi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçları, 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM resmi web sitesinden veya ÖSYM mobil uygulamaları üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulayabilecek. Açıklanan sonuçlarla birlikte adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve puanları erişime açılacak. Sonuçların duyurulmasının ardından MSÜ tercih süreci başlayacak ve ÖSYM tarafından tercih takvimi ilan edilecek.

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA