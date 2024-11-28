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MSB sözleşmeli personel temin sınav başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel sınavı ne zaman?

MSB sözleşmeli personel temin sınav başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel sınavı ne zaman?
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, belirlenen pozisyonlar için sınav süreciyle gerçekleştirilmektedir. Peki, MSB sözleşmeli personel temin sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesindeki çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Adaylar, Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvurusunun detaylarını merak ediyor. Başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları araştırılıyor. İlgili alımlar, başvuru süreci ve sınav aşamalarıyla gerçekleştirilecek. Peki, MSB sözleşmeli personel temin sınav başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde...

MSB PERSONEL SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 28 Kasım-28 Aralık 2024 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır.

MSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri, yine "http://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yayınlanacak ve bakanlığın sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Sınav sonuç duyurusu da aynı internet adresinden yayınlanacak, adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecek.

MSB sözleşmeli personel temin sınav başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel sınavı ne zaman?

MSB PERSONEL SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.

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