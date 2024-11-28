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MSB BAŞVURU EKRANI! MSB personel alım başvuruları başladı mı? Milli Savunma Bakanlığı 1000 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

MSB BAŞVURU EKRANI! MSB personel alım başvuruları başladı mı? Milli Savunma Bakanlığı 1000 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesine 1000 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı ilan kapsamında farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alınacak. Peki, Milli Savunma Bakanlığı 1000 personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), personel ihtiyacını karşılamak için 1000 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alım, birçok iş arayan vatandaş için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, MSB başvuru ekranı nasıl erişilebilir ve başvuru şartları nelerdir? Başvurular, MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların ise belirli kriterleri taşıması gerekiyor. MSB 1000 personel alımı başvuru şartları merak ediliyor. Peki, Milli Savunma Bakanlığı 1000 personel alımı şartları neler? MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1000 PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.

MSB BAŞVURU EKRANI! MSB personel alım başvuruları başladı mı? Milli Savunma Bakanlığı 1000 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

MSB PERSONEL ALIM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Milli Savunma Bakanlığı 1000 personel alımı için başvurular 28 Kasım Perşembe günü itibariyle başladı. 28 Aralık saat 23.59 tarihine kadar devam edecek.

MSB BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvurular bakanlığa ait https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-Devlet şifresiyle elektronik olarak yapılacak. Posta gibi başka bir yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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