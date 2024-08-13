Mobbing nedir, nasıl yapılır? Mobbing kelimesi nerede kullanılır? İş yerinde neler mobbinge girer? İş yerinde mobbing uygulamak nedir? Hangi davranışlar mobbing sayılır? Mobbing yapıldığını nasıl anlarız? İş hayatında psikolojik baskının en başında gelen son zamanlarda çok sıkça rastladığımız bir kelime olan mobbing nedir, nasıl yapılır, çözümü nedir sorularının cevabı haberimizde…

MOBBİNG NEDİR?

Mobbing, psikolojik taciz anlamına gelmekle birlikte, TDK ve Yargıtay'ın bazı kararlarında mobbing yerine "bezdiri" ifadesi kullanılmaktadır. Mobbing, çalışan bireyi pasifleştirmek, yıpratmak ve yıldırmak gibi amaçlar baskıcı yönetim ve psikolojik şiddet uygulama olarak tanımlanabilir.

MOBBİNG ÖRNEKLERİ

Bir kişi hakkında dedikodu yapılması ve kişinin bunu fark etmesi, özgüvenini sarsan davranışlar sergilenmesi, görünüşü, dili veya dini nedeniyle alay edilmesi ya da dışlanması, kişinin susturulması ve küçük düşürülmesi, iş ile ilgili organizasyonlardan haberdar edilmemesi, kişinin yaptığı işin niteliğine uygun olmayan görevler verilmesi, yaptığı işte sürekli kusur aranmaya çalışılması ve mobbingin artarak devam etmesi, yaygın örnekler arasında yer alıyor.