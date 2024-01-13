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MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ya eleman temin eden terörist öldürüldü

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MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden terörist Faik Aydın'ı, Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'in terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Örgüte Avrupa'dan eleman temin eden terörist Faik Aydın, etkisiz hale getirildi.

YEREL HALKA ÖRGÜTE DESTEK İÇİN ŞANTAJ YAPMIŞ

MİT'in etkin istihbarat ağı, terörist Faik Aydın'ın Avrupa'da yaptığı örgütsel faaliyetleri ortaya çıkardı. Aydın'ın Irak'a geçmesinin ardından Süleymaniye'de yerel halk üzerinde örgüte destek ve katılım için baskı ve şantaj yaptığı öğrenildi.

"DERİN" OPERASYONDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Örgüt içerisinde kritik bir role sahip olduğu belirlenen Faik Aydın için operasyon kararı alındı. Terörist Aydın, MİT'in Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ya eleman temin eden terörist öldürüldü

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İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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