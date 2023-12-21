Mısır tarihinin en pahalı gelinlik tasarımcısı Hany El Behairy Haute Couture BRICS+ Fashion Summit'te yer aldı

Moskova, son derece etkili ve saygın bir moda zirvesine ev sahipliği yaptı. Dünya modasının önemli isimlerini bir araya getiren BRICS+ Fashion Summit'in dördüncü gününde Mısır'ın öncü gelinlik tasarımcısı Hany El Behairy Haute Couture podyumda yer aldı. Hany El Behairy Haute Couture, Endonezyalı tasarımcı AL•DRI•E'nin enerjik koleksiyonu ve Güney Afrika'nın öncü ismi David Tlale'nin etkileyici gösterisinin ardından, Zaryadye Parkı'ı Otopark'ında podyuma çıktı. Moskova'nın kalbinde gerçekleşen bu moda zirvesinde, Hany El Behairy'nin imzasını taşıyan koleksiyon, sanat ve moda arasındaki sınırları zorlarken, Mısır tarihindeki en pahalı gelinlik tasarımcısı unvanını ön plana çıkardı.

Defile, Hany El Behairy'nin eşsiz tasarım anlayışını ve gelinlik modasına getirdiği benzersiz dokunuşu yansıtarak, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Kristallerle ve tüylerle işlenmiş elbiseler, incelikle işlenmiş detaylar ve sanat eseri niteliğindeki tasarımlarıyla Hany El Behairy, Mısır kültürünü ve tarihini adeta bir defilede buluşturdu. Gösterinin açılışını yapan Hany El Behairy lüks elbisesiyle Mısır kraliçesi Nefertiti'nin portresini anımsatırken, başlık, bilezikler ve mücevherler ise Antik Mısır'a ait geleneksel aksesuarları farklı bir yorumla buluşturdu. Tasarımcının koleksiyonu, sadece gelinlik tasarımlarıyla değil, moda dünyasına getirdiği yenilikçi yaklaşımıyla da dikkat çekti. Hany El Behairy Haute Couture, BRICS+ Fashion Summit'te sergilediği etkileyici koleksiyonuyla yalnızca Mısır'da değil, dünya modasındaki yerini bir kez daha hatırlattı.