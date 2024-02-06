Miraç kandilinde hangi dua okunur, hangi sureler okunur?

Miraç kandilinde ibadet edecek vatandaşlar tarafından sure ve dualar araştırılıyor. Kandil akşamında okunması gereken dualar merak konusu oldu. Peki, Miraç kandili okunacak sure ve dualar neler? Kandil akşamı hangi dualar okunur? Miraç kandilinde hangi dua okunur, hangi sureler okunur?

MİRAÇ GECESİ YAŞANAN OLAYLAR

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, Miraç hadisesinin Hazreti Muhammed'in en büyük mucizelerinden biri olduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed'in Mekke'de sıkıntılar yaşaması ve amcası Ebu Talip ile eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmesinden sonra Allah'ın bir bakıma onun gönlünü ferahlatırcasına Miraç mucizesini gerçekleştirdiğini ifade eden Bozkurt, İsra'nın ayetlere, Miraç'ın ise sahih hadislere dayandığını bildirdi.

MİRAÇ KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Miraç Kandili'nde yapılacak bazı ibadetler şunlardır:

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek

MİRAÇ GECESİ NE OLDU?

Miraç Kandili, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.