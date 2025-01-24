Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Miraç Kandili duası nedir, zikirleri nelerdir?

Miraç Kandili, İslam dünyası için manevi değeri yüksek, mübarek bir gecedir. Bu gece, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın huzuruna yükseldiği ve ümmetine namazın farz kılındığı gece olarak bilinir. Peki, Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Miraç Kandili'nde okunacak zikirler ve dualar nelerdir? Detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Tövbe ve istiğfar: Geçmiş günahların affı için samimi bir şekilde tövbe edilmeli ve "Estağfirullah el Azim" zikri sıkça tekrarlanmalıdır.

Tesbihat ve zikir: Bu gecede, özellikle "Subhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" ve "La ilahe illallah" gibi tesbihatlar çekilmesi önerilir. Ayrıca, "Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim" zikirleri de manevi huzuru artırır.

Nafile namazlar: Miraç Kandili gecesi, özellikle 12 rekatlık hacet namazı kılınması tavsiye edilir.

Kur'an-ı Kerim okuma: Bakara Suresi'nin ilk beş ayeti ve son iki ayeti ile İhlas, Felak ve Nas sureleri okunabilir.

Salavat getirmek: Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Miraç Gecesi'ndeki kutlu yolculuğunu anmak adına bol bol salavat getirilebilir.

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Nafile Namaz Türleri:

Teheccüd Namazı: Gece kalkıp kılınan namazdır.

Duha Namazı: Kuşluk vaktinde kılınır.

İstihare Namazı: Bir konuda hayırlı bir karar vermek için kılınır.

Hacet Namazı: Bir dileğin gerçekleşmesi için kılınır.

Nafile namazları iki rekât olarak kılmak genellikle yaygındır, ancak dört veya daha fazla rekât kılmak da mümkündür.

1. Niyet

Nafile namaz kılmaya niyet edilir. Örneğin, "Allah rızası için nafile namazı kılmaya niyet ettim" denir. Niyet kalben yapılabilir, dil ile söylemek şart değildir.

2. İftitah Tekbiri

Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" denir ve namaza başlanır.

3. Kıyam (Ayakta Durma)

Fatiha suresi okunur, ardından Kur'an'dan kısa bir sure veya birkaç ayet okunur.

4. Rükû ve Secdeler

Rükûya gidilir ve "Sübhane Rabbiyel Azim" denir. Sonra secde yapılır ve "Sübhane Rabbiyel A'la" denir. Rükû ve secdeler diğer namazlarda olduğu gibi yapılır.

5. İkinci Rekat

İlk rekatın sonunda oturulur ve ardından ikinci rekata kalkılır. Aynı şekilde Fatiha ve kısa bir sure okunur, rükû ve secdeler yapılır.

6. Tahiyyat ve Selam

İkinci rekatın sonunda oturulur. Tahiyyat duası, Allahumme Salli ve Allahumme Barik duaları okunur. İsteğe bağlı olarak Rabbena duaları da eklenebilir. Son olarak selam verilir.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI NEDİR?

Bu mübarek gecede yapılan dualar, Allah'a yakın olma ve dileklerin kabul olması için önemlidir. Şu dua sıkça okunabilir:

"Allah'ım! Sen her şeyden yücesin. Sen her şeyi görensin. Beni, ailemi ve ümmet-i Muhammed'i affet. Bizleri rızana erenlerden eyle ve bu gece hürmetine dualarımızı kabul eyle. Amin."

Miraç Kandili Zikirleri:

"Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim."

"La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah."

"Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed."