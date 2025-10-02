Minguzzi davasında sanıkların pişkinliği "pes" dedirtti: Aslanlar gibi yatacağız

Kadıköy'de bıçaklanarak vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi (15) davasının 5'inci duruşmasında tansiyon bir saniye düşmüyor. Sanıkların cezaevi mektuplarındaki pişkinlikleri "pes" dedirtti.

MİNGUZZİ DAVASINDA SANIKLARIN PERVASIZLIKLARI "PES" DEDİRTTİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; duruşmaya verilen arada adliye koridorlarında davaya destek amacıyla gelen izleyicilerle konuşan Minguzzi ailesinin yeni avukatı Ersan Barkın, sanıkların pişmanlık yaşayıp yaşamadıklarıyla ilgili soruya, "Hayır hiç yok. Emin olun zerre kadar hiçbirinden hiçbir pişmanlık duymadım. Pişmanlık gösteren iki kişi kendi arasında 'Aslanlar gibi yatacağız, seni seviyorum' diye cezaevi mektubu gönderir mi?" diye cevap verdi.

SANIKLAR ACILI ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Duruşmada gergin anlar yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; çapraz sorgu sırasında anne Yasemin Minguzzi ayağa kalkarak sanıklara doğru hamle yaptı. Bunun üzerine sanıklar da acılı annenin üzerine yürüdü. Salonda çıkan gerilimde aile yakınlarından bazıları fenalaştı.

Olay sonrası duruşma salonunu terk etmek zorunda kalan Yasemin Minguzzi adliye koridorlarında, "Korksunlar benden" diyerek feryat etti. Mahkeme heyeti ise güvenlik nedeniyle duruşmaya ara verdi.

TEYZESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mattia Ahmet Minguzzi davasında, sanıkların ifadesi alınırken teyze Aylin Akıncılar sinir krizi geçirerek salondan çıktı. Salondan çıkan Akıncılar'a izleyiciler alkışlarla destek verdi.

"SANIKLARA ENGELLİ RAPORU" KRİZİ

Sonradan iddianamesi birleşen dosyada tutuklu bulunan sanık A.Ö'nün ilkokul çağında alındığı belirtilen kaynaştırma raporu sanık avukatı tarafından mahkeme sunulmak istendi. Sanık hakkında alınan engelli raporu gerginliğe neden oldu.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; destek için adliyeye gelen izleyiciler, engelli raporu alındığı gerekçesiyle sanık avukatlarına tepki gösterdi. Sanık avukatları ile izleyiciler arasında tartışma çıktı. Gerginlik üzerine sanık avukatları, izleyicilerden uzaklaştırılarak duruşma salonuna alındı.

Görüntülerde izleyicinin "Hangisi engelli bu sanıkların?" diye sorması üzerine sanık avukatının, "Raporları var dosyada" dediği duyuldu. Ayrıca izleyicinin "İnsan öldürürken engelli değillerdi. Şimdi utanmadan engelli mi diyeceksiniz katillere? Vicdanın yok mu kızım senin?" diye bağırdığı anlar da görüntülere yansıdı.