Haberler

Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Müziğe küçük yaşta adım atan ve Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Mine Koşan, yıllar içinde hem Türkiye'de hem de Arap dünyasında adından söz ettirdi. Peki, Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Müzik kariyerine çocuk yaşta başlayan Mine Koşan, yıllar içinde Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri haline geldi. Hem sahne performansları hem de plaklarıyla adından söz ettiren Koşan, özel hayatı ve başarılarıyla merak uyandırıyor. Peki, Mine Koşan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MİNE KOŞAN KİMDİR?

Halk arasında Mine Koşan olarak bilinen sanatçının asıl adı Armina Koşaryan'dır. 17 Aralık 1958'de Mısır'ın başkenti Kahire'de dünyaya gelmiştir.

Müzik hayatına 7 yaşında babasının teşvikiyle başlamış ve İstanbul Aksaray Türk Musiki Cemiyetinde halk müziği eğitimi almıştır. Küçük yaşlarda yeteneğiyle dikkat çeken Mine Koşan, 13 yaşında Vedat Yıldırımbora bestesi olan "Yağmur" adlı plağı ile ünlenmiş, 1974'te "Dert Bende" adlı şarkısı ile kariyerinde zirveye çıkmıştır.

1976'da "Kara Vicdanlı" şarkısı ile popülerliğini perçinlemiş ve Arap dünyasına hitap etmek amacıyla Arapça öğrenip diksiyon dersleri almıştır. Sanatçı, Türkiye'nin yanı sıra Mısır'da da albüm yapmış ve konserler vermiştir.

Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

MİNE KOŞAN KAÇ YAŞINDA?

Mine Koşan, 17 Aralık 1958 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındadır. Küçük yaşlardan itibaren sahne ve müzik hayatında aktif olan sanatçı, yıllar içinde önemli bir müzik kariyerine imza atmıştır.

MİNE KOŞAN NERELİ?

Mine Koşan, Mısır'ın başkenti Kahire doğumludur. Küçük yaşta Türkiye'ye gelmiş ve İstanbul'da müzik eğitimi alarak kariyerine devam etmiştir.

Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

MİNE KOŞAN'IN KARİYERİ

Mine Koşan, müzik hayatına çok küçük yaşta başlamış, halk müziği eğitimi almıştır. 13 yaşında plağıyla ünlenmiş, 1974 yılında "Dert Bende" ile kariyerinde zirveye çıkmıştır. 1976'da "Kara Vicdanlı" şarkısıyla popülerliğini pekiştirmiştir. Ayrıca Öztürk Serengil'in Libya'daki gazinosunda Arapça şarkılar söyleyebilmek için diksiyon dersleri almış, 1978 yılında eşiyle birlikte Mısır'a gidip konserler vermiş ve albüm yapmıştır. Türkiye'de rol aldığı filmlerde de şarkılarıyla yer almış; "Savulun Geliyorum" (1972), "Korkusuzlar" ve "Yedi Belalılar" (1974) gibi yapımlarda müziğiyle katkı sağlamıştır. Mine Koşan, hem Türkiye'de hem de Arap dünyasında ses getiren bir sanat kariyerine sahiptir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.