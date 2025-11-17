Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Müzik kariyerine çocuk yaşta başlayan Mine Koşan, yıllar içinde Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri haline geldi. Hem sahne performansları hem de plaklarıyla adından söz ettiren Koşan, özel hayatı ve başarılarıyla merak uyandırıyor. Peki, Mine Koşan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MİNE KOŞAN KİMDİR?

Halk arasında Mine Koşan olarak bilinen sanatçının asıl adı Armina Koşaryan'dır. 17 Aralık 1958'de Mısır'ın başkenti Kahire'de dünyaya gelmiştir.

Müzik hayatına 7 yaşında babasının teşvikiyle başlamış ve İstanbul Aksaray Türk Musiki Cemiyetinde halk müziği eğitimi almıştır. Küçük yaşlarda yeteneğiyle dikkat çeken Mine Koşan, 13 yaşında Vedat Yıldırımbora bestesi olan "Yağmur" adlı plağı ile ünlenmiş, 1974'te "Dert Bende" adlı şarkısı ile kariyerinde zirveye çıkmıştır.

1976'da "Kara Vicdanlı" şarkısı ile popülerliğini perçinlemiş ve Arap dünyasına hitap etmek amacıyla Arapça öğrenip diksiyon dersleri almıştır. Sanatçı, Türkiye'nin yanı sıra Mısır'da da albüm yapmış ve konserler vermiştir.

MİNE KOŞAN KAÇ YAŞINDA?

Mine Koşan, 17 Aralık 1958 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındadır. Küçük yaşlardan itibaren sahne ve müzik hayatında aktif olan sanatçı, yıllar içinde önemli bir müzik kariyerine imza atmıştır.

MİNE KOŞAN NERELİ?

Mine Koşan, Mısır'ın başkenti Kahire doğumludur. Küçük yaşta Türkiye'ye gelmiş ve İstanbul'da müzik eğitimi alarak kariyerine devam etmiştir.

MİNE KOŞAN'IN KARİYERİ

Mine Koşan, müzik hayatına çok küçük yaşta başlamış, halk müziği eğitimi almıştır. 13 yaşında plağıyla ünlenmiş, 1974 yılında "Dert Bende" ile kariyerinde zirveye çıkmıştır. 1976'da "Kara Vicdanlı" şarkısıyla popülerliğini pekiştirmiştir. Ayrıca Öztürk Serengil'in Libya'daki gazinosunda Arapça şarkılar söyleyebilmek için diksiyon dersleri almış, 1978 yılında eşiyle birlikte Mısır'a gidip konserler vermiş ve albüm yapmıştır. Türkiye'de rol aldığı filmlerde de şarkılarıyla yer almış; "Savulun Geliyorum" (1972), "Korkusuzlar" ve "Yedi Belalılar" (1974) gibi yapımlarda müziğiyle katkı sağlamıştır. Mine Koşan, hem Türkiye'de hem de Arap dünyasında ses getiren bir sanat kariyerine sahiptir.