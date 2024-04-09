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Mimar Selen Hakbilir, Yeni Projesi Mekselina Villaları ile Kadın Üretim Gücünü Vurguluyor

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Türkiye ve Avrupa'da birçok başarılı projeye imza atan Mimar Selen Hakbilir, yeni projesi Mekselina Villaları'na başladı.

Yeni yaşam alanları oluştururken, insanların yaşam kalitesini artırmak adına doğa ve teknolojiyi bir araya getirmenin mümkün olduğunu vurgulayan Hakbilir, Mekselina Villaları'nın sektöre birçok açıdan örnek teşkil edeceğini belirtti.

Mimar Selen Hakbilir, Yeni Projesi Mekselina Villaları ile Kadın Üretim Gücünü Vurguluyor

Proje geliştirilirken detaylara büyük önem verildiğini ve projenin adının, özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Ashab-ı Kehf'ten "Yedi Uyuyanlar"dan birinin adı olan ve şans, bereket, güven anlamına gelen "Mekselina" ismi, projeye derin bir anlam katıyor.Mekselina projesinde

Selen Hakbilir, hem proje müteahhidi hem proje müellifi hem de şantiye şefi olarak karşımıza çıkıyor.

Mimar Selen Hakbilir, Yeni Projesi Mekselina Villaları ile Kadın Üretim Gücünü Vurguluyor

Müteahhitlik mesleğinin öneminin altını çizen Hakbilir, bu alanda çalışanların mimar ve mühendislerden oluşması gerektiğini savunuyor. Özellikle deprem riski yüksek olan ülkemizde, yapıların sorumlularının sadece yasal olarak değil, vicdani olarak da sorumlu olduklarını unutmamaları gerektiğini hatırlatıyor.

Haberler.com / Bilal Ceran - Advertorial Bülten

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